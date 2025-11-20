В мэрии Самары определили первый перечень дорог на ремонт в 2026 году

В Самаре определили первый перечень дорог и тротуаров, которые планируют ремонтировать в 2026 году. Об этом сообщил глава города Иван Носков. Он подчеркнул, что перечень не окончательный и будет дополняться.

"Планируем отремонтировать участки дорог и тротуаров общей протяженностью более 35,5 километров, из бюджетов всех уровней пока выделено 1,4 млрд рублей", — сказал мэр.

Самые протяженные участки — улица Свободы в границах Дыбенко и проспекта Кирова, Бакинская от Грозненской до Пугачевского тракта, Мирная от Майской до Спартаковской, XXII Партсъезда от Ставропольской до Гагарина и Ново-Охтинская.

"Кроме того, построим дорогу по улице Дачной на участке между улицами Чернореченской и Пензенской. Адреса согласованы с планами ремонтных кампаний ресурсоснабжающих организаций, чтобы после ремонта не приходилось вскрывать асфальт", — прокомментировал Иван Носков.

Также он напомнил, что в планах на ремонт — дорога по ул. Часовой, где нужно завершать комплексное благоустройство территории. Кроме того, в списке — участки улиц Металлистов, Пугачевской, Кромской, Юбилейной, Теннисной, Строителей, Корабельной, Северо-Восточной магистрали, Лукачева, Ново-Вокзального тупика и других.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте мэрии.

Дорожники приступят к работам сразу после окончания зимнего сезона.