Загородная часть магистрали "Центральной" готова на 95%

В Самарской области завершается строительство автомагистрали "Центральной" от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе, сообщает региональный минтранс. В настоящее время готовность объекта составляет 95%.
"Центральная" входит в число приоритетных объектов Программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 г., утвержденной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Новый участок трассы позволит разгрузить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечить удобную транспортную связь населенных пунктов северо-восточного направления с областным центром — городом Самарой.
Автомобильная дорога состоит из 4-6 полос движения с двумя транспортными развязками в разных уровнях, тротуарами, улично-дорожным освещением.
"Проектом строительства предусмотрено все необходимое для комфортного передвижения пассажиров городского и пригородного транспорта. Для удобства жителей Самары и населенных пунктов Петра Дубрава, Водино, Сырейки запланированы современные остановочные павильоны, удобные пешеходные переходы, широкие тротуары", — говорит заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.
В период строительства объекта проведено переустройство инженерных сетей, собран каркас автомобильной дороги, уложено дорожное полотно с применением прочного асфальтобетона ЩМА-16 на ПБВ. Также закончены работы по строительству тротуаров, устройству бортового камня, откосов дороги, строительству путепровода в населенном пункте Петра Дубрава.
В настоящее время на автомагистрали завершаются работы по строительству путепровода тоннельного типа на пересечении проспекта Карла Маркса и путей Куйбышевской железной дороги: ведется перенос железнодорожных путей и подготовка основания под дорожную одежду. Также выполняются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Открытие движения по "Центральной" ожидается в ноябре 2025 года.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?