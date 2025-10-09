Загородная часть магистрали "Центральной" готова на 95%

В Самарской области завершается строительство автомагистрали "Центральной" от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе, сообщает региональный минтранс. В настоящее время готовность объекта составляет 95%.

"Центральная" входит в число приоритетных объектов Программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 г., утвержденной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Новый участок трассы позволит разгрузить существующую сеть автомобильных дорог и обеспечить удобную транспортную связь населенных пунктов северо-восточного направления с областным центром — городом Самарой.

Автомобильная дорога состоит из 4-6 полос движения с двумя транспортными развязками в разных уровнях, тротуарами, улично-дорожным освещением.

"Проектом строительства предусмотрено все необходимое для комфортного передвижения пассажиров городского и пригородного транспорта. Для удобства жителей Самары и населенных пунктов Петра Дубрава, Водино, Сырейки запланированы современные остановочные павильоны, удобные пешеходные переходы, широкие тротуары", — говорит заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

В период строительства объекта проведено переустройство инженерных сетей, собран каркас автомобильной дороги, уложено дорожное полотно с применением прочного асфальтобетона ЩМА-16 на ПБВ. Также закончены работы по строительству тротуаров, устройству бортового камня, откосов дороги, строительству путепровода в населенном пункте Петра Дубрава.

В настоящее время на автомагистрали завершаются работы по строительству путепровода тоннельного типа на пересечении проспекта Карла Маркса и путей Куйбышевской железной дороги: ведется перенос железнодорожных путей и подготовка основания под дорожную одежду. Также выполняются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Открытие движения по "Центральной" ожидается в ноябре 2025 года.