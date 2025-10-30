16+
В Самарской области по нацпроекту отремонтировано 14 мостов В Самарской области расширяют комплекс мер для повышения безопасности на дорогах Строительством магистрали Центральная заинтересовались еще несколько инвесторов В Самарской области завершается ремонт трассы к селу Богатое В Самаре расширят улицу Белорусскую

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области по нацпроекту отремонтировано 14 мостов

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" завершен ремонт 14 мостовых сооружений общей протяженностью 762 погонных метра. Искусственные сооружения расположены в Елховском, Приволжском, Кинель-Черкасском, Шигонском, Камышлинском, Большечерниговском, Большеглушицком, Алексеевском, Похвистневском и Кошкинском районах.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Большая часть из них входит в маршруты движения между сельскими населенными пунктами, что особенно важно для обеспечения транспортной доступности жителей. Приоритет отдан мостам, расположенным на единственных дорогах, связывающих удаленные поселки с основной инфраструктурой.

Так, уже отремонтирован самый протяженный объект нацпроекта 2025 года - мост через реку Кондурчу, расположенный на автомобильной дороге Елховка - Никитинка. Его длина составляет 116,1 пог. м. Мост ведет в село Елховка и обеспечивает связь восточной части Елховского района с административным центром.

Также в сентябре введен в эксплуатацию мост через реку Кутулук на автодороге Кротовка - Пустовалово - Кутулук в Кинель-Черкасском районе ведущий к одноименному поселку.
Жительница поселка Кутулук Ирина Смирнова высоко оценила качество проведенных работ. "Для нас этот мост - единственная связь с внешним миром, ведь в поселке нет даже магазина или почтового отделения. Многие жители ежедневно пользуются им, чтобы добраться до работы. Я как социальный работник постоянно езжу по этой дороге, чтобы закупить продукты и лекарства для подопечных. Ремонт выполнен очень качественно, мост стал не только безопаснее, но и красивее. Отдельная благодарность подрядчику за благоустройство территории и расчистку русла реки от поваленных деревьев", - говорит она.

Всего до конца 2025 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет приведено в нормативное состояние 19 мостов общей протяженностью почти 1265 погонных метров в 15 районах области. Еще не завершенные объекты находятся в высокой степени готовности, а часть из них будет введена в эксплуатацию раньше установленного срока.

"Ремонтные работы ведутся в строгом соответствии с утвержденными графиками и находятся на постоянном контроле министерства", - отметил специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Игорь Малыхин.

Отметим, что на дорогах регионального значения в Самарской области расположено 470 искусственных сооружений, 72% которых находятся в нормативном состоянии.

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

