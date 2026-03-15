Губернатор поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 15 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

"Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником! От вашего добросовестного труда, профессиональных навыков, нацеленности на конечный результат зависит качество жизни наших граждан, сохранение высоких социальных стандартов в регионе, настроение людей. Поэтому сфере ЖКХ и быта традиционно уделяется особое внимание регионального правительства", — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что среди ключевых приоритетов областных властей — повышение качества предоставления бытовых и коммунальных услуг, обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение клиентоцентричности, ориентация на нужды и запросы людей.

По словам губернатора, в 2025 г. построены и реконструированы 13 объектов коммунальной инфраструктуры, проложены свыше 14 км сетей, проведен капремонт 1257 многоквартирных домов, благоустроены 129 общественных пространств и 115 дворовых территорий. Кроме того, завершено 12 объектов теплоснабжения, построено 10 межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей протяженностью свыше 300 км. Выполнены мероприятия по догазификации  6143 домовладений.

"Чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей региона, эффективное решение жизненно важных для населения Самарской области вопросов, мы продолжаем реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России В. В. Путиным, Народной программы партии "Единая Россия", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В 2026 г. на модернизацию, реконструкцию и ремонт объектов ЖКХ предусмотрено около 13 млрд руб., что позволит продолжить масштабные преобразования в отрасли.

"Уважаемые друзья! Ваша работа требует предельной самоотдачи, умения оперативно реагировать на изменение ситуации и принимать эффективные меры для решения возникающих проблем.
Благодарю вас за ответственное отношение к делу, трудолюбие, понимание высокой социальной значимости своего труда. Спасибо ветеранам отрасли, чей опыт и традиции востребованы новым поколением специалистов. Отдельная благодарность работникам, помогающим в восстановлении инженерных коммуникаций и благоустройстве города-побратима Снежное. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы и успехов во всех начинаниях!", — заключил губернатор.

