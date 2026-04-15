Вячеслав Федорищев опроверг информацию о прилете БПЛА на один из самарских заводов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг появившуюся в соцсетях информацию о повреждении одного из заводов на территории региона вражеским БПЛА.

"В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности, - написал глава региона в MAX. - На территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений. В настоящее время силами пожарных оно ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. На работу предприятия данная ситуация не повлияла, оно работает в штатном режиме".

Губернатор напомнил, что доверять необходимо только проверенным источникам.