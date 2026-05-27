Губернатор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

27 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам:

"Уважаемые друзья!

От всего сердца поздравляю мусульман Самарской области с одним из главных праздников — Курбан-байрамом!

Этот древний праздник, несущий в себе глубокие духовные начала традиционного ислама, объединяет мусульман в стремлении к добру, милосердию, справедливости и укреплению семейных уз, напоминает о необходимости взаимопомощи и заботы о ближних. 

В Самарской области на протяжении всей истории мирно жили и трудились представители разных народов и религий. Наше единство — это бесценное наследие, которое мы все вместе должны бережно хранить и передать будущим поколениям. 

Защищать Отечество от внешних и внутренних угроз, развивать экономику и социальную сферу, укреплять российское государство, воспитывать подрастающее поколение можно только усилиями всех наших граждан, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Только вместе мы можем добиться победы в специальной военной операции, достичь национальных целей развития, поставленных Президентом В. В. Путиным, сделать Россию сильной и процветающей. 

Достойный вклад в решение этих задач, сохранение мира и согласия на самарской земле, сбережение историко-культурного наследия наших предков вносит мусульманская община.

Дорогие друзья! Пусть праздник Курбан-байрам объединяет всех нас в чистых помыслах и добрых делах на благо Самарской области и России, несет в каждый дом душевное тепло, радость и взаимопонимание!"

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

