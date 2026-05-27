Губернатор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

27 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам:

"Уважаемые друзья!

От всего сердца поздравляю мусульман Самарской области с одним из главных праздников — Курбан-байрамом!

Этот древний праздник, несущий в себе глубокие духовные начала традиционного ислама, объединяет мусульман в стремлении к добру, милосердию, справедливости и укреплению семейных уз, напоминает о необходимости взаимопомощи и заботы о ближних.

В Самарской области на протяжении всей истории мирно жили и трудились представители разных народов и религий. Наше единство — это бесценное наследие, которое мы все вместе должны бережно хранить и передать будущим поколениям.

Защищать Отечество от внешних и внутренних угроз, развивать экономику и социальную сферу, укреплять российское государство, воспитывать подрастающее поколение можно только усилиями всех наших граждан, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Только вместе мы можем добиться победы в специальной военной операции, достичь национальных целей развития, поставленных Президентом В. В. Путиным, сделать Россию сильной и процветающей.

Достойный вклад в решение этих задач, сохранение мира и согласия на самарской земле, сбережение историко-культурного наследия наших предков вносит мусульманская община.

Дорогие друзья! Пусть праздник Курбан-байрам объединяет всех нас в чистых помыслах и добрых делах на благо Самарской области и России, несет в каждый дом душевное тепло, радость и взаимопонимание!"