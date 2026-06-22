Ко Дню памяти и скорби губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области

85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Это событие стало тяжелейшим испытанием для советского народа и символом бессмертного подвига, стойкости, мужества и патриотизма граждан страны.
В День памяти и скорби вспоминают всех, кто погиб, защищая Родину, был замучен в концлагерях или умер в тылу. "Мы обязаны сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась. День памяти и скорби еще раз напоминает нам о необходимости обеспечивать высокую обороноспособность нашей страны, укреплять ее экономический, научно-технический, человеческий потенциал, твердо отстаивать национальные интересы", — подчеркнул губернатор.
Исторический опыт учит сограждан, что Россия не может позволить себе быть слабой. "Сегодня наши защитники Отечества, герои специальной военной операции, продолжая дело, начатое солдатами Великой Победы, вновь сражаются с нацизмом, поднявшим голову на территории Украины и в ряде западных стран," — отметил Вячеслав Федорищев.
Губернатор выразил уверенность в том, что, несмотря на попытки недругов нанести стратегическое поражение, исказить историческую правду и посеять рознь среди народов России, страна сумеет отстоять правду, свободу и мир на родной земле, сохранить и укрепить народное единство.
В завершение обращения глава региона пожелал ветеранам и всем жителям Самарской области здоровья, благополучия и долгих лет жизни под мирным небом Отчизны.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит