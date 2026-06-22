Ко Дню памяти и скорби губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области

85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Это событие стало тяжелейшим испытанием для советского народа и символом бессмертного подвига, стойкости, мужества и патриотизма граждан страны.

В День памяти и скорби вспоминают всех, кто погиб, защищая Родину, был замучен в концлагерях или умер в тылу. "Мы обязаны сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась. День памяти и скорби еще раз напоминает нам о необходимости обеспечивать высокую обороноспособность нашей страны, укреплять ее экономический, научно-технический, человеческий потенциал, твердо отстаивать национальные интересы", — подчеркнул губернатор.

Исторический опыт учит сограждан, что Россия не может позволить себе быть слабой. "Сегодня наши защитники Отечества, герои специальной военной операции, продолжая дело, начатое солдатами Великой Победы, вновь сражаются с нацизмом, поднявшим голову на территории Украины и в ряде западных стран," — отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор выразил уверенность в том, что, несмотря на попытки недругов нанести стратегическое поражение, исказить историческую правду и посеять рознь среди народов России, страна сумеет отстоять правду, свободу и мир на родной земле, сохранить и укрепить народное единство.

В завершение обращения глава региона пожелал ветеранам и всем жителям Самарской области здоровья, благополучия и долгих лет жизни под мирным небом Отчизны.