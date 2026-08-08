Вячеслав Федорищев и Юнус-Бек Евкуров обсудили вопросы безопасности в регионе

Вопросы обеспечения безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры от атак террористического киевского режима во время встречи обсудили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров. В субботу, 8 августа, он прибыл в регион в рамках рабочей поездки.

В начале встречи руководитель области поблагодарил заместителя Министра обороны РФ за внимание к региону и поддержку всего личного состава армии и других привлеченных сил. "Обстановка у нас, как и во всей стране, напряженная, но контролируемая. Все попытки противника поразить гражданские объекты, отражаются, вам об этом докладывается на регулярной основе, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Сегодня в Сызрани ликвидация последствий атаки было проведено на достаточно высоком уровне. Пострадавших нет. Оборудование, которое противник пытался вывести из строя, в кратчайшие сроки начнет свою работу".

Кроме вопросов оперативного характера, глава региона рассказал о формировании отряда противодействия беспилотным системам "БАРС". Он создан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. "Штатное расписание — 900 человек. Подбираем людей в отряд из числа резервистов — тех, кто получал боевой опыт. Приняли решение ввести ежемесячную региональную заработную плату по 100 тыс. руб. для того, чтобы имелась возможность выбирать тех, кто обладает наибольшей подготовкой", — добавил губернатор.

Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что созданный отряд успешно справляется со своими задачами. "Это не просто отряды "БАРС", это большое количество мобильных огневых групп, которые сегодня довольно эффективно противодействуют средствам воздушного нападения противника. На данном этапе эффективность довольно высокая, хорошая. Это связано и с рядом других особенностей, в том числе работой губернаторов по обеспечению этих мобильных огневых групп необходимыми средствами", — отметил заместитель министра обороны РФ.

К этой работе подключен помощник руководителя области, председатель РОО "Ветераны СВО Самарской области" Андрей Колотовкин. "Хорошо, когда офицер, который имеет огромный боевой опыт, является у вас помощником, он все знает и держит руку на пульсе", — добавил Юнус-Бек Евкуров. По его мнению, хорошая подготовка мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения — это один из ключевых факторов достижения успешных результатов при выполнении поставленных задач.

Глава региона также отметил вклад в выполнение боевых задач, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, Волжского казачьего войска, атаманом которого является Константин Давитьян. "Наш "БАРС", который работает за лентой, показывает очень хорошие результаты", — добавил губернатор.

Кроме того, Вячеслав Федорищев отдельно доложил о взаимодействии с 76-й дивизией противовоздушной обороны. Напомним, на этой неделе указом президента страны, ей было присвоено почетное наименование "Гвардейская". "Взаимодействие с 76-й дивизией — оперативное. Оно уже не вызывает никаких вопросов с точки зрения прохождения информации, команд", — добавил губернатор.

В завершении встречи Юнус-Бек Евкуров вручил губернатору Почетную грамоту Министерства обороны РФ за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. "Огромное спасибо за вашу работу, которую сейчас проводите", — резюмировал замминистра.