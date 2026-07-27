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Губернатор Власть и политика

По решению губернатора в Самарской области будут скорректированы меры в отношении недобросовестных УК

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел сегодня губернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о качестве работы управляющих компаний в регионе. Было принято решение о корректировке подхода к работе с УК, систематически нарушающими обязательства перед жильцами.

Фото: Иван Макеев

Ранее в Самарской области был принят ряд мер по очищению рынка от недобросовестных участников и пресечению незаконной смены управляющих организаций. Глава региона подвел итоги прошедшего периода.

"Мы остановили массовый переход многоквартирных домов из одной управляющей компании в другую. Если посмотреть на I полугодие 2024 г., переходов было более 1365. В этом году — всего 215. Это означает, что порядок разными нормативными документами, работой совместно с прокуратурой наводится. Вот эти факты переброски домов, которая зачастую под собой не имеет прикладной пользы для жителей, — эти процессы отрегулировали, это хорошо", — отметил Вячеслав Федорищев.

Также глава региона привел данные по отказам в выдаче лицензии — их количество увеличилось в три раза. По словам Вячеслава Федорищева, это свидетельствует о том, что ведется более качественная работа с желающими работать на рынке УК. "Внедряется большое количество цифровых сервисов, которые позволяют жителям в более удобном формате регулировать работу", — добавил глава региона.

Губернатор напомнил о том, что полтора года назад ставил задачу в целях усиления контроля за нестабильным рынком оказания услуг о сокращении общего количества УК. Однако сейчас, по итогам проведенной новым руководителем Государственной жилищной инспекции Самарской области работы, подход ведомство предлагает скорректировать.

Врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области — главного государственного жилищного инспектора Самарской области Георгий Степанян пояснил суть трансформации подхода: "Лицензия без домов никому не нужна. Для того, чтобы мы могли воздействовать на недобросовестные компании, предлагаем усилить практику ГЖИ совместно с прокуратурой по исключению МКД из реестра УК на основании грубых нарушений лицензионных требований. Это мы можем делать в административном порядке".

Сейчас, по словам руководителя ведомства, в области 330 управляющих компаний. 80% всех МКД по факту управляются 80 компаниями, у всех остальных компаний в управлении от 1 до 20 домов. Георгий Степанян подчеркнул, что УК с небольшим фондом управления гораздо более профессионально и внимательно относятся к своим обязанностям. Поэтому речь идет не о сокращении числа лицензиатов, а о передаче конкретных домов от УК, допустивших нарушения, тем компаниям, которые могут и готовы осуществлять качественное управление.

Вячеслав Федорищев поддержал новый подход: "Самое главное — мы должны опираться исключительно на качество работы хозяйствующих субъектов, которые находятся под контролем ГЖИ, — подчеркнул он. — У ее руководителя абсолютно понятная позиция. Я не стесняюсь скорректировать тот подход, который у нас был принят полтора года назад. Были другие люди, предлагали другие решения. Сейчас объективно, советуясь с сообществом (я перед тем, как с Георгием Саркисовичем эти решения подготовить, поговорил с руководителями УК, с некоторыми главами муниципальных образований), выработан действительно взвешенный подход. Поэтому предложение поддерживается".

Также глава региона поручил к сентябрю, когда будет сформирован новый созыв областной Думы, подготовить предложения для внесения изменений в федеральное законодательство в части работы ГЖИ с УК. "Есть еще ряд поручений системного характера — прошу их держать на контроле", — обратился он к главе ведомства. 

На совещании также было дано поручение проработать вопрос о поощрении сотрудников тех УК, которые ответственно выполняют свои обязанности по отношению к жителям.

Гид потребителя

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