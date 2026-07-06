Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в новом – комплексном - формате

В понедельник, 6 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Повестка была посвящена развитию водохозяйственного комплекса Самарской области. На совещании проанализировали результаты реализации водохозяйственных мероприятий и упорядочение использования акватории в регионе.

Глава региона подчеркнул: "В нашем случае водохозяйственный комплекс — это еще и туризм, национальное достояние. Самарская Лука, Жигулевские горы, в целом русло реки Волги. Это то, что мы должны беречь и развивать для того, чтобы у всех жителей нашей страны была возможность отдохнуть в этом месте силы".

Основной доклад представил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. Он сообщил, что период весеннего половодья на территории региона прошел без происшествий, более 500 гидротехнических сооружений (ГТС) отработали штатно благодаря межведомственной работе, в том числе на федеральном уровне.

Министр также обратил внимание на то, что риски паводков требуют постоянного контроля за техническим состоянием объектов и за готовностью собственников к оперативному управлению. Муниципальным образованиям предложено провести внеочередную проверку гидротехнических сооружений на предмет готовности к пропуску дождевых паводков и определить потенциально проблемные объекты.

В области ведется работа по учету бесхозяйных ГТС: их количество удалось сократить с 53 в 2019 году до одного в 2026-м. Этот объект находится в Пестравском районе, его капремонт планируется завершить в ноябре, после чего он перейдет в муниципальную собственность.

Также в области завершено установление границ зон затопления и подтопления для 40 водных объектов, данные внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Это создало правовую основу для запрета на новое строительство в опасных зонах без защитных сооружений и мероприятий.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин обратил внимание на то, что необходимо уже сейчас готовиться к паводковому периоду следующего года. По словам руководителя ведомства, под надзором Средне-Поволжского управления Ростехнадзора находятся 168 гидротехнических сооружений региона, одно ГТС — под надзором Минтранса России. Не по всем объектам эксплуатирующие организации представили декларации безопасности — это нужно обеспечить для того, чтобы ведомство могло составить "атлас рисков". Также Сергей Аникин сообщил, что согласно Правилам осуществления деятельности по восстановлению пропускной способности русел рек извлеченный грунт можно использовать для укрепления берегов, возведения сооружений инженерной защиты, дамб, переправ и проходов для экстренной эвакуации. Это нужно учитывать при подготовке к противопаводковым мероприятиям в 2027 году.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области доложил о работе по расчистке водных объектов в регионе. В 2025 году на реализацию водохозяйственных мероприятий было направлено 236 млн рублей (из них 62,3 млн из федерального бюджета). Завершен этап работ в рамках трехлетнего контракта по расчистке реки Сызранки, завершена расчистка 16 гектаров озер старицы Дубовый Ерик в Самаре, капитальный ремонт плотины пруда Игонькин в Сергиевском районе. Начат ремонт переливной плотины в Пестравском районе, расчищены 2,4 км русла реки Чапаевки, в этом году продолжат работу в районе с. Богдановка.

В 2026 году на реализацию мероприятий по данному направлению предусмотрено 435 млн рублей. Продолжаются работы по расчистке Сызранки в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", капитальный ремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз в Пестравском районе. Запланирован ремонт ГТС водохранилища Крутой Дол в Сергиевском районе, строительство переливной плотины на реке Большой Иргиз в Большой Глушице, а также расчистка озера Приказное в Нефтегорском районе, пруда Школьный в Исаклах и пруда Барский в Шигонах.

Будет также подготовлен проект реконструкции ГТС в Елховском районе и внесены изменения в проект дамбы на реке Большой Кинель в Похвистнево. Завершено проектирование расчистки русла реки Крымзы, а первый этап работ планируется по областной госпрограмме в 2027–2028 годах.

По словам Артема Ефимова, в целях предотвращения бессистемного использования акватории, когда одном участке могут соседствовать несовместимые по назначению объекты, уже создана межведомственная рабочая группа. Задача — создать модель зонирования акватории, которая четко разграничит места для рекреации, производства, инфраструктуры и другого, что позволит синхронизировать использование береговой линии населенных пунктов с планом их развития. В этом году такая работа будет проведена в отношении береговой линии Самары.

На совещании обсудили ситуацию в смежных отраслях, которые затрагивают водохозяйственный комплекс, — в туризме, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении и других. Вопросы губернатора Вячеслава Федорищева касались целевых показателей участия в нацпроектах, системного подхода к решению проблем, привлечения на это дополнительных средств не только через госпрограммы, но и через казначейские инфраструктурные кредиты, внедрения цифровизации, подготовки кадров, обеспечения безопасности, очистки стоков, качества воды и других аспектов. Были заслушаны руководители профильных министерств, главы муниципалитетов — не все смогли представить четкие ответы на поставленные вопросы.

"Такой формат я бы хотел сделать модельным для всех, кто присутствует на этом совещании. Когда вас приглашают на оперативное совещание к губернатору, будьте добры, пожалуйста, по вопросам, которые указаны в повестке, быть не просто в материале, а, готовясь к участию в этих совещаниях, сразу же принимать решения там, где вы их не приняли, — обратился глава региона к участникам совещания по итогам обсуждения. — У нас любой вопрос — это лакмусовая бумажка в целом организации работы в правительстве, во взаимодействии с муниципальными образованиями, в муниципальных образованиях".

Вячеслав Федорищев поручил заместителю председателя правительства Самарской области — министру финансов Ольге Собещанской представить действенные предложения по внедрению программно-целевого метода в правительстве, с тем, чтобы к 1 сентября государственные программы были синхронизированы с программой развития Самарской области, с целевыми документами Правительства Российской Федерации и переутверждены. Полномочия ведомств должны быть уточнены исходя из этих госпрограмм и зафиксированы к 1 ноября. Эта работа должна затронуть и муниципалитеты.

Также губернатор дал поручения в части обеспечения безопасности: "До 1 сентября комплексный мониторинг всех объектов ГТС министерству провести, привлекая при необходимости коллег из МЧС, из муниципалитетов, представить комплексный анализ".

Кроме того, отметил Вячеслав Федорищев, необходимо наладить системный, а не заявительный мониторинг в части обеспечения качественной водой жителей, то же самое касается стоков. Все аспекты, которые обсуждались на совещании, должны быть отражены в комплексной госпрограмме. Также предложено провести координационное совещание по вопросу повестки с представителями прокуратуры Самарской области.

"Прошу всех министров внимательно отнестись к формату, в котором мы сегодня провели наше оперативное совещание. Такой подход комплексный у ответственного главного распорядителя бюджетных средств должен быть по каждому из ваших вопросов. 360 градусов. Все абсолютно: кадры, технологические решения, управляемость, территории. Тут нет переданных полномочий, это все предмет вашего управления, предмет вашей зоны ответственности, и от того, насколько вы его ведете, зависит качество нашей совместной работы, а как следствие, качество жизни наших граждан", — заключил Вячеслав Федорищев.