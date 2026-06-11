Вячеслав Федорищев ввел институт уполномоченного по правам инвалидов в Самарской области

В Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева введен специальный институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это новая практика для Российской Федерации, наш регион второй, где она применена (аналогичный институт существует еще в Ростовской области).
Сегодня глава региона провел встречу с главным специалистом по контролю качества работы с клиентами ООО "Орто-инновации" Екатериной Куприяновой и предложил ей возглавить этот институт.
Екатерина не понаслышке знакома с проблематикой данной сферы: по ее словам, она сама стала человеком с инвалидностью почти восемь лет назад, пережив ампутацию ноги.
Екатерина стала экспертом в сфере протезирования, консультирует людей с инвалидностью. Два года назад она получила второе высшее образование в Поволжском государственном университете сервиса по специальности "Социальная работа", квалификация "Магистр". Прошла многие программы дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации: в сфере государственного и муниципального управления, по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта, волонтерству в социальной сфере.
Многократный призер федеральных и региональных соревнований по адаптивным видам спорта, лауреат Именной премии Губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья и премии главы г. о. Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мир равных возможностей"; победитель муниципального этапа областной общественной акции "Народное признание" в номинации "Герои нашего времени".
"Я знаю о вашей деятельности — она очень важная. У нас в регионе проживает более 200 тысяч людей с инвалидностью. Наш социальный блок занимается ими очень предметно, правильно, но мы всегда ищем возможность усилить нашу работу. Поэтому я принял решение ввести институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью и хотел бы вам предложить его возглавить. У вас большой опыт. Самое главное — люди вам доверяют, люди видят вашу работу, поэтому уверен, у вас получится по многим направлениям в Самаре, Самарской области сделать для людей с инвалидностью жизнь более комфортной", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
По словам Екатерины Куприяновой, тему инвалидности воспринимают как табуированную и грустную.
"Я общаюсь с ребятами, веду общественную деятельность, чтобы популяризировать мысль, что инвалидность — это не приговор, это не значит, что что-то не так с человеком. Просто иначе надо его воспринимать. Очень важно об этом говорить и показывать, в том числе и какие-то острые темы. Я за то, чтобы выходить на диалог с властью, чтобы что-то изменить к лучшему. И для этого нужно как раз связующее звено", — сказала она.
В ходе встречи губернатор обозначил направления работы новой службы: "И доступная среда, и здравоохранение в целом, реабилитация отдельно. У нас серьезнейший медицинский университет — большое направление по протезированию уже реализуется. У вас будет очень много работы".
Глава региона поручил Екатерине Куприяновой сформировать аппарат уполномоченного, приступать к работе "буквально с завтрашнего дня".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит