16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На оперативном совещании обсудили итоги ЕГЭ и развитие системы СПО Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АвтоВАЗ с юбилеем и стартом производства обновленной "Нивы" Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем металлурга Александр Новак и Вячеслав Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области Александр Новак и Вячеслав Федорищев поздравили АвтоВАЗ с 60-летием со дня основания

Губернатор Власть и политика

На оперативном совещании обсудили итоги ЕГЭ и развитие системы СПО

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 186
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 21 июля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве Самарской области обсудили предварительные итоги единого государственного экзамена выпускников школ и развитие системы среднего профессионального образования.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Как подчеркнул глава региона, объективным критерием в вопросе повышения уровня образования являются итоги экзаменационной кампании.

С основным докладом по данной теме выступил министр образования Виктор Акопьян. По его словам, экзаменационная кампания 2026 г. прошла в штатном режиме. "Нарушений, которые повлияли бы на проведение ЕГЭ, не зафиксировано. Были соблюдены все меры безопасности участников", — сообщил руководитель министерства.

В этом году ЕГЭ в Самарской области сдавали 12 664 выпускника. Отмечается рост доли выбора предметов по технологическому профилю, приоритетному для кластеров экономики региона. По информации министра, в настоящее время по всем предметам наблюдается прирост среднего балла — на 1,1 балла по сравнению с прошлым годом, наибольший — достигнут по физике. Виктор Акопьян также остановился на мерах, направленных на улучшение результатов по отдельным предметам.

В своем докладе руководитель профильного министерства акцентировал внимание на доле выпускников, сдавших ЕГЭ по предмету на 60 и более баллов. "Во-первых, 60 баллов и более — это школьная четверка. Это высокая вероятность поступления на бюджет в вузы и успешного освоения вузовской программы. И вот здесь мы также видим прирост по всем предметам. На этом не будем останавливаться", — пояснил он.

В 2026 г. 244 человека получили на ЕГЭ 100 баллов, 18 — 200 баллов. Выпускник из Сызрани Илья Макаров достиг наивысшего результата — 300 баллов.

Глава региона акцентировал внимание на изменениях в следующем учебном году, направленных на усиление подготовки самарских школьников. Виктор Акопьян сообщил, что в числе таких мероприятий внедрение цифровых образовательных ресурсов, федеральной информационной системы "Моя школа" и дополнительного курса по информатике, направленного на развитие навыков программирования.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев дал ряд конкретных поручений, в частности, необходимо выделить 10 школ с наиболее заметными результатами для их поощрения. Кроме того, глава региона поставил задачу отметить директоров школ, классных руководителей и учителей, по чьим предметам выпускники достигли высоких результатов. "Также прошу сформировать реестр выпускников выдающихся школ. Нам необходимо заниматься адресным сопровождением карьеры наших талантливых ребят, начиная со школы", — поручил губернатор.

В ходе совещания акцент был сделан на динамике и результатах работы в системе среднего профессионального образования. "Большинство заказа идет на квалифицированных выпускников СПО. Приоритет правительства РФ, который был определен с тем, чтобы мы улучшали возможности качества образовательного процесса, инфраструктуру СПО, достаточно понятно был выстроен", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Со своей стороны, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что в настоящее время наиболее востребованы инженерно-технические специалисты, в числе которых токари, фрезеровщики, слесари, операторы станков с ЧПУ, инженеры-технологи и конструкторы.

Одним из главных требований работодателей, по информации руководителя регионального минпромторга, является готовность выпускников образовательных организаций работать в современных условиях, решать задачи, которые им ставятся в процессе производственного цикла.

"В связи с этим наши промышленные предприятия подключаются к подготовке кадров уже со школьной скамьи, организовывают машиностроительные классы. Далее — колледжи и заканчивается вузом. При приеме на предприятия развита система наставничества, реализуются совместные проекты. Все это помогает выпускникам быстро адаптироваться", — пояснил он.

Как отметил губернатор, система среднего профессионального образования находится на контроле регионального правительства, и задача по подготовке кадров для экономики гораздо шире. "Есть разные инструменты развития СПО: федеральная и региональная программы, а самое главное — есть предприятия, которые готовы и умеют так внедряться в образовательный процесс, чтобы ребята получали самую современную практику на конкретных производствах", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В качестве примера глава региона привел АО "Тяжмаш". На совещании директор по персоналу АО "Тяжмаш" Сергей Андреев презентовал ряд проектов, построенных по принципу сквозной траектории подготовки специалистов.

"У вас действительно передовая практика. Поэтому хотел бы выразить благодарность руководству предприятия и просил бы всех — и глав городов, и министерство образования — услышать этот опыт и тиражировать его", — сказал руководитель области.

Глава региона подчеркнул, что привлечение индустриальных партнеров — это один из инструментов, который по-настоящему может способствовать развитию системы СПО. "На сегодняшний день лучшим стандартом и единственным системным инструментом привлечения индустриальных партнеров является федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого сформирован отраслевой стандарт взаимодействия", — акцентировал Вячеслав Федорищев.

Глава региона поручил министерству образования Самарской области совместно с помощником губернатора по привлечению кадров, врио министра науки и высшего образования Марком Шлеенковым подготовить предложения по развитию федерального проекта "Профессионалитет", в том числе синхронизировать контрольные цифры приема с потребностями приоритетных отраслей, а также создать при правительстве области центр развития СПО.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2