Губернатор Федорищев обсудил с представителями МСП меры поддержки

В понедельник, 22 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Клявлинский и Шенталинский районы посетил животноводческий комплекс ООО "Северная Нива Самара" в селе Старое Резяпкино, а также провел встречу с предпринимателями двух районов.

Глава региона ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта — компания строит животноводческий комплекс на 3550 коров и площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5100 голов. Проект в высокой степени готовности: возведены два коровника из четырех, почти готов третий и начат четвертый, также построены доильно-молочный блок и административно-бытовой корпус, выполнены строительные и пусконаладочные работы по наружным сетям водо- и электроснабжения, ведется строительство остальных объектов по плану, работают порядка 200 человек, задействовано около 50 единиц техники. На начало июня на технологических площадках ООО "Северная Нива Самара" имеются более 5000 голов крупного рогатого скота голштинской породы.

Клявлинский район занимает 4 место в регионе по производству молока — за счет этого предприятия.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что есть задача усилить молочное животноводство в области. Он отметил, что это не единственный проект — в этом году на Петербургском международном экономическом форуме с ГК "ЭкоНива" было подписано соглашение о строительстве в Самарской области еще одного крупного животноводческого комплекса.

На встрече с предпринимателями, которая была организована в администрации Шенталинского района, глава региона выслушал вопросы и пожелания представителей бизнеса по актуальным для них проблемам, совместно обсуждались возможные пути их решения.

"Всегда, когда с правительством работаем в районах, обязательно встречаемся с предпринимателями. В первую очередь большое спасибо за то, что вы в непростых условиях продолжаете делать свое замечательное дело ответственно, с душой, создаете рабочие места. В вашем лице — спасибо и вашим сотрудникам", — обратился губернатор к представителям малого и среднего бизнеса — участникам встречи.

Виктор Степаненко, индивидуальный предприниматель их Клявлинского района, развивает небольшую гостиницу на 8 номеров. Стоимость проживания в ней сейчас немного увеличили с учетом введенного туристического налога. Но, по его словам, в основном, в гостинице останавливаются не туристы, а рабочие, народу немного. "Для нас это чувствительно. Нас, по сути, приравняли к большой гостинице", — отметил Виктор Степаненко. Он обратился к губернатору с просьбой понизить ставку налога или ввести категорирование для его применения.

"Туристический налог — это действительно инструмент, чтобы у нас было больше финансовых возможностей вкладывать в развитие этой инфраструктуры. Введение нескольких категорий мы обсуждали, это справедливое предложение. Мы это дифференцирование сделаем — нужно закон менять, мы обязательно это сделаем к сентябрю, когда соберется новая Дума, обсудим с экспертами туристической сферы. Но такие объекты, как у вас, точно попадут в исключения".

Сергей Зайцев живет в Шентале с 1967 года, 34 года ведет свое дело в сфере розничной торговли. Он обратил внимание главы региона на проблему развития бизнеса в связи с оттоком населения из сельских территорий. По его словам, наряду с инфраструктурой сел нужно особое внимание уделить развитию экономической деятельности, создавать по примеру промышленных особых экономических зон такие же ОЭЗ в сфере сельского хозяйства, чтобы формировалась кооперация сельхозтоваропроизводителей, чтобы люди видели перспективы и оставались.

Вячеслав Федорищев отметил, что программа социально-экономического развития, сформированная два года назад, предусматривает укрепление опорных населенных пунктов области: "В стратегических документах это отражено, и по мере того, как у нас будет больше финансовых возможностей, мы будем направлять их на территории. Что касается сельского хозяйства, мы подумаем, как правильно подойти к этому предложению".

Директор сельхозпредприятия ООО "Бор-Игарский" Эдуард Кузьмин обозначил проблему нехватки квалифицированных специалистов агропромышленного комплекса. За них идет конкуренция, в том числе между регионами. Он предложил увеличить единовременную выплату молодым специалистам этой сферы.

По словам главы региона, конкуренция за людей сейчас высочайшая, определяющими являются два фактора: условия труда (заработная плата) и престиж работы в профессии в данном населенном пункте.

"Как только появится возможность — будем увеличивать выплаты. Нам важно, чтобы ребята приезжали. В ближайшие пару месяцев это сделать не сможем, но к концу года, когда поймем, какие у нас результаты и прогнозы на будущее, будем такое решение принимать. Вас полностью поддерживаю, это планируем".

У индивидуального предпринимателя Ирины Кузнецовой из Шенталинского района деятельность творческая — она вяжет на заказ, развивает свой клуб вязания. Женщина планирует участвовать в грантовом конкурсе для представителей креативных индустрий. Одним из условий участия является прохождение обучения — оно только очное, а у жителей из районов не всегда есть возможность на несколько недель приехать в Самару. Ирина обратилась к губернатору с просьбой организовать обучение дистанционно. Вячеслав Федорищев заверил, что такая возможность будет проработана министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в ближайшее время, и пожелал предпринимательнице успеха в конкурсе.

Также на встрече обсуждались стимулирующие инструменты поддержки семейного предпринимательства, что особенно важно для сельских территорий, программы субсидирования для производителей и переработчиков молока, чтобы они имели возможность в полной мере реализовывать свою продукцию на территории региона, в том числе в крупных торговых сетях.

Подводя итоги встречи, Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Здесь, в районах, по-настоящему сплоченный коллектив. Знаю, что вы много делаете для поддержки ребят, которые сейчас защищают нашу страну, их семей. Так держать! Победа обязательно будет за нами, а значит будет экономика сильнее, возможностей больше вкладывать в развитие районов, населенных пунктов. Те вопросы, которые вы обозначили, мы обязательно отработаем".