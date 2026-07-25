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Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 25 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником.

"Вы посвятили себя делу, без которого невозможно представить повседневную жизнь наших граждан. Торговля — это не только обмен товарами, это важная социальная функция, связующее звено между производителем и потребителем, городом и селом. От вашей работы напрямую зависит благополучие людей, их комфорт, настроение", — заявил глава региона.

Он отметил, что в непростых экономических условиях работники торговли активно внедряют современные и эффективные методы торговли, стремятся разнообразить ассортимент товаров, создают новые рабочие места, помогают бойцам СВО и оказывают поддержку их родным.

"Дорогие друзья! Благодарю вас за добросовестный труд, постоянную заботу о повышении качества и культуры обслуживания. Своим опытом, трудолюбием, самоотдачей вы вносите значимый вклад в стабильное развитие Самарской области. Спасибо ветеранам отрасли, на которых равняются молодые специалисты, делающие первые шаги в профессии", — отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор выразил уверенность, что и впредь, несмотря ни на какие трудности, работники торговли будут эффективно справляться с задачами по удовлетворению растущих потребностей жителей региона в качественных и доступных товарах.

"Мы и в дальнейшем будем помогать вам и, в частности, оказывать содействие в получении права на использование символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области", которая дает возможность получать поддержку от регионального правительства в продвижении товара, — заверил Вячеслав Федорищев. — В ваш профессиональный праздник от всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, высоких продаж и благодарных покупателей!"

Гид потребителя

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