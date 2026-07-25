Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

В субботу, 25 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником.
"Вы посвятили себя делу, без которого невозможно представить повседневную жизнь наших граждан. Торговля — это не только обмен товарами, это важная социальная функция, связующее звено между производителем и потребителем, городом и селом. От вашей работы напрямую зависит благополучие людей, их комфорт, настроение", — заявил глава региона.
Он отметил, что в непростых экономических условиях работники торговли активно внедряют современные и эффективные методы торговли, стремятся разнообразить ассортимент товаров, создают новые рабочие места, помогают бойцам СВО и оказывают поддержку их родным.
"Дорогие друзья! Благодарю вас за добросовестный труд, постоянную заботу о повышении качества и культуры обслуживания. Своим опытом, трудолюбием, самоотдачей вы вносите значимый вклад в стабильное развитие Самарской области. Спасибо ветеранам отрасли, на которых равняются молодые специалисты, делающие первые шаги в профессии", — отметил Вячеслав Федорищев.
Губернатор выразил уверенность, что и впредь, несмотря ни на какие трудности, работники торговли будут эффективно справляться с задачами по удовлетворению растущих потребностей жителей региона в качественных и доступных товарах.
"Мы и в дальнейшем будем помогать вам и, в частности, оказывать содействие в получении права на использование символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области", которая дает возможность получать поддержку от регионального правительства в продвижении товара, — заверил Вячеслав Федорищев. — В ваш профессиональный праздник от всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, высоких продаж и благодарных покупателей!"
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит