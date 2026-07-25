"Крылья Советов" продлили контракт с Евгением Фроловым, а Иван Бобер перейдет в "Нижний Новгород"

ПФК "Крылья Советов" заключили новое соглашение с голкипером Евгением Фроловым, а полузащитник Иван Бобер перейдет в "Нижний Новгород", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Новое соглашение с голкипером Фроловым рассчитано до конца текущего сезона. Спортсмен выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. За это время вратарь провел 38 матчей, в 17 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

"Евгений Фролов — опытный голкипер, который играет важную роль в "Крыльях". Мы ценим его профессиональные и человеческие качества, значимость для атмосферы внутри команды. Уверен, что Евгений принесет пользу "Крыльям" в предстоящем сезоне", — заявил главный тренер самарцев Сергей Булатов.

20-летний полузащитник Иван Бобер провел шесть матчей за основную команду, 26 игр за "Крылья Советов-2" и 38 матчей за молодёжную команду. В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за нижнекамский "Нефтехимик" в Первой лиге.

Теперь воспитанник самарского футбола продолжит карьеру в другом клубе Первой Лиги — "Нижнем Новгороде", который выкупил футболиста у "Крыльев".

"Нижний Новгород" сделал нашему клубу предметное и адекватное в финансовом плане предложение о трансфере Ивана Бобра. Мы всесторонне проанализировали это предложение и с учётом всех аспектов, мнения самого футболиста, его приняли. Игрок согласился на переход и одобрил условия личного контракта, — прокомментировал изменения в составе команды генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Тархан Джабраилов. — Решение о трансфере непростое: Иван — воспитанник "Крыльев". Но так часто случается, что пути футболиста и его родного клуба расходятся. В нынешних условиях и обстоятельствах этот трансфер принесёт пользу обеим сторонам: клубу — в финансовом отношении, молодому игроку — возможность получать больше игрового времени, а значит быстрее прогрессировать.