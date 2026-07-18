"Акрон" заключил контракт с полузащитником Юрием Железновым

23-летний полузащитник "Урала" Юрий Железнов подписал четырехлетний контракт с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба клуба.

Юрий Железнов является уроженцем Саранска, а также воспитанником "Мордовии", "Спартака" и "Рубина". Первый шаги в профессиональном футболе он делал в Казани, выступал за раменский "Сатурн", а последние пять лет выступал за клуб из Екатеринбурга. В составе "шмелей" Юрий провел 110 матчей в РПЛ и Первой лиге, в которых отличился десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Железнов выступал за юношескую и молодежную сборные России.

"Железнов способен сыграть на обоих флангах атаки. Он обладает высокими скоростными качествами, инициативностью, умением обыграть 1 в 1 и поставленным ударом. Это один из наиболее индивидуально сильных игроков в Первой лиге, который также успел проявить себя в матчах РПЛ и заслужил возможность в нее вернуться. Относительно молодой возраст Юрия позволяет рассчитывать на его дальнейший прогресс, а сам трансфер отвечает клубной стратегии, где ставка делается на российских футболистов с потенциалом", - прокомментировал трансфер спортивный директор ФК "Акрон" Алексей Буртовой.

В "Акроне" Железнов будет выступать под 14-м номером