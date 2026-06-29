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Максим Витюгов: "Впереди есть время хорошо подготовиться к чемпионату" "Крылья Советов" вничью сыграли в первом контрольном матче летних сборов Тренер-аналитик Сергей Титов вошел в штаб "Крыльев Советов" Гендиректор "Крыльев Советов" опроверг информацию о вынужденной продаже трех лидеров команды "Крылья Советов" продлили контракт с Амаром Рахмановичем

Футбол Спорт

Максим Витюгов: "Впереди есть время хорошо подготовиться к чемпионату"

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Витюгов подвел итоги первого контрольного матча самарской команды на летних учебно-тренировочных сборах с "Нефтехимиком" (1:1), рассказал о взаимодействии с новичками и поделился мнением о календаре предстоящего сезона.

Фото: предоставлено автором

— Максим, как оценишь сегодняшнюю игру? Все-таки это первый матч летних сборов.

— Как обычно, первая игра получилась достаточно тяжелой, втягивающей. Было много брака, многое не получалось, в том числе потому, что мы только начинаем набирать физические кондиции. Но второй тайм, наверное, получился более цельным с точки зрения игры. Возможно, могли забить больше.

В первом тайме на поле было много ребят, которые впервые играли друг с другом, поэтому не все получалось. Во втором состав был более сыгранным. В целом ничего страшного, впереди еще много матчей, есть время хорошо подготовиться к чемпионату.

— Как проходит взаимодействие с новичками?

— Все проходит в штатном режиме. Я уже шестой год в команде, и в последние два сезона у нас постоянно появляются новые игроки. Все постепенно вливаются в коллектив, знакомятся с требованиями тренерского штаба. Надеюсь, в ближайшее время все будут думать в одном русле.

— Уже успел посмотреть календарь предстоящих матчей? Какие впечатления?

— Да, предварительно посмотрел. Первые две игры у нас на выезде — в Москве с "Динамо" и ЦСКА, затем матч в Самаре с "Динамо" из Махачкалы. Календарь получается достаточно плотным, старт будет непростым. Но надеюсь, что все сложится хорошо.

Следующий контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах "Крылья Советов" проведут 1 июля против саратовского "Сокола".

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