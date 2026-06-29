В Самарскую область возвращается жара

В Самарскую область уже на текущей неделе вернутся жара, сообщает "Приволжское УГМС".

В понедельник, 29 июня, днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой умеренный дождь, возможна гроза. Ветер северный, северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +14…+19 °C. Ночью местами также выпадут осадки в виде дождя. Ветер северный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха опустится до +9…+14 °C.

Во вторник, 30 июня, днем по прогнозу синоптиков облачно с прояснениями. Местами пройдет сильный дождь. Ветер северо-западный, 8…13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Воздух прогреется до +15…+20 °C. Ночью будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +10…+15 °C.

В среду, 1 июля, будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +20…+25 °C. Ночью прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +11…+16 °C.

В четверг, 2 июля, днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +22…+27 °C. Ночью будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +10…+15 °C.

В пятницу, 3 июля, воздух прогреется до +24…+29 °C. В прогнозе малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5…10 м/с.