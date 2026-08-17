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Экология Общество

В Самарской области обновили структуру ведения Красной книги

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области обновили структуру ведения Красной книги. Теперь при оценке редких видов используют не только категорию редкости, но и статус угрозы исчезновения, а также степень первоочередности мер охраны.

Такое решение приняла комиссия при минприроды, куда входят ведущие биологи и учёные региона – они ежегодно мониторят состояние популяций и динамику ареалов.

Новые критерии позволяют более адресно выстраивать стратегию сохранения каждого вида. Актуализированный перечень уже сформирован и рекомендован к утверждению. Печатное издание Красной книги по-прежнему будет выходить раз в десять лет, а обновлённая структура оценки применяется уже с этого года.

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