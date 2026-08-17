В Самарской области обновили структуру ведения Красной книги. Теперь при оценке редких видов используют не только категорию редкости, но и статус угрозы исчезновения, а также степень первоочередности мер охраны.
Такое решение приняла комиссия при минприроды, куда входят ведущие биологи и учёные региона – они ежегодно мониторят состояние популяций и динамику ареалов.
Новые критерии позволяют более адресно выстраивать стратегию сохранения каждого вида. Актуализированный перечень уже сформирован и рекомендован к утверждению. Печатное издание Красной книги по-прежнему будет выходить раз в десять лет, а обновлённая структура оценки применяется уже с этого года.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.