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Экология Общество

Солнечные орлы вывели потомство на памятниках природы Самарской области

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летний сезон 2026 г. выдался неурожайным на корм, поэтому часть гнездовых участков пустовала, а в жилых гнездах чаще всего росло по одному птенцу. Однако на ООПТ Камышлинского и Исаклинского районах, где были установлены специальные рукотворные платформы, на крыло встало по два орлёнка. Такие искусственные гнездовья помогают сохранять биоразнообразие и дают птицам возможность успешно вывести потомство.

Подросшие птенцы под присмотром родителей усиленно питаются и готовятся к дальней миграции через Прикаспий и Центральную Азию на юг.

Всего в прошлом году в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды Самарской области" биологи установили 118 гнездовых ящиков и платформ для редких видов хищных птиц, сообщает минприроды Самарской области. 

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