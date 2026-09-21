Солнечные орлы вывели потомство на памятниках природы Самарской области

Летний сезон 2026 г. выдался неурожайным на корм, поэтому часть гнездовых участков пустовала, а в жилых гнездах чаще всего росло по одному птенцу. Однако на ООПТ Камышлинского и Исаклинского районах, где были установлены специальные рукотворные платформы, на крыло встало по два орлёнка. Такие искусственные гнездовья помогают сохранять биоразнообразие и дают птицам возможность успешно вывести потомство.
Подросшие птенцы под присмотром родителей усиленно питаются и готовятся к дальней миграции через Прикаспий и Центральную Азию на юг.
Всего в прошлом году в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды Самарской области" биологи установили 118 гнездовых ящиков и платформ для редких видов хищных птиц, сообщает минприроды Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????