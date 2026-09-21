Солнечные орлы вывели потомство на памятниках природы Самарской области

Летний сезон 2026 г. выдался неурожайным на корм, поэтому часть гнездовых участков пустовала, а в жилых гнездах чаще всего росло по одному птенцу. Однако на ООПТ Камышлинского и Исаклинского районах, где были установлены специальные рукотворные платформы, на крыло встало по два орлёнка. Такие искусственные гнездовья помогают сохранять биоразнообразие и дают птицам возможность успешно вывести потомство.

Подросшие птенцы под присмотром родителей усиленно питаются и готовятся к дальней миграции через Прикаспий и Центральную Азию на юг.

Всего в прошлом году в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды Самарской области" биологи установили 118 гнездовых ящиков и платформ для редких видов хищных птиц, сообщает минприроды Самарской области.