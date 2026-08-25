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Федеральное финансирование водохозяйственного комплекса Самарской области выросло в 1,5 раза

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодный объем федеральной субвенции на 2027–2029 годы увеличен до 21 млн рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов на своей странице ВКонтакте.

"Это результат системной работы минприроды по обоснованию и защите исходных данных на федеральном уровне", — прокомментировал глава ведомства.

В рамках данного источника финансирования осенью приступят к расчистке пруда Школьный в Исаклах. Дополнительные средства позволят сдать объект досрочно и уже в следующем году перейти к проектированию расчистки следующего водного объекта.

Всего в текущем году в регионе ведутся работы на шести водных объектах: ремонт двух плотин, расчистка трёх акваторий и проектирование двух гидротехнических сооружений. Комплексный подход объединяет федеральные субвенции, средства нацпроекта "Экологическое благополучие" и региональный бюджет.

Гид потребителя

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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