Федеральное финансирование водохозяйственного комплекса Самарской области выросло в 1,5 раза

Ежегодный объем федеральной субвенции на 2027–2029 годы увеличен до 21 млн рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов на своей странице ВКонтакте.
"Это результат системной работы минприроды по обоснованию и защите исходных данных на федеральном уровне", — прокомментировал глава ведомства.
В рамках данного источника финансирования осенью приступят к расчистке пруда Школьный в Исаклах. Дополнительные средства позволят сдать объект досрочно и уже в следующем году перейти к проектированию расчистки следующего водного объекта.
Всего в текущем году в регионе ведутся работы на шести водных объектах: ремонт двух плотин, расчистка трёх акваторий и проектирование двух гидротехнических сооружений. Комплексный подход объединяет федеральные субвенции, средства нацпроекта "Экологическое благополучие" и региональный бюджет.
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"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???