Федеральное финансирование водохозяйственного комплекса Самарской области выросло в 1,5 раза

Ежегодный объем федеральной субвенции на 2027–2029 годы увеличен до 21 млн рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов на своей странице ВКонтакте.

"Это результат системной работы минприроды по обоснованию и защите исходных данных на федеральном уровне", — прокомментировал глава ведомства.

В рамках данного источника финансирования осенью приступят к расчистке пруда Школьный в Исаклах. Дополнительные средства позволят сдать объект досрочно и уже в следующем году перейти к проектированию расчистки следующего водного объекта.

Всего в текущем году в регионе ведутся работы на шести водных объектах: ремонт двух плотин, расчистка трёх акваторий и проектирование двух гидротехнических сооружений. Комплексный подход объединяет федеральные субвенции, средства нацпроекта "Экологическое благополучие" и региональный бюджет.