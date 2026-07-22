Депутат Госдумы РФ Андрей Трифонов: "Подготовка кадров для промышленности начинается задолго до того, как молодой специалист приходит на предприятие"

Во вторник, 21 июля, на совещании в правительстве Самарской области обсуждалась тема подготовки кадров для промышленности.
Одним из главных требований работодателей, по информации руководителя регионального минпромторга Дениса Гуркова, является готовность выпускников образовательных организаций работать в современных условиях, решать задачи, которые им ставятся в процессе производственного цикла.
"В связи с этим наши промышленные предприятия подключаются к подготовке кадров уже со школьной скамьи, организовывают машиностроительные классы. Далее — колледжи и заканчивается вузом. При приеме на предприятия развита система наставничества, реализуются совместные проекты. Все это помогает выпускникам быстро адаптироваться", — пояснил он.
По словам губернатора Вячеслава Федорищева, система среднего профессионального образования (СПО) находится на контроле регионального правительства, и задача по подготовке кадров для экономики гораздо шире.
"Есть разные инструменты развития СПО: федеральная и региональная программы, а самое главное — есть предприятия, которые готовы и умеют так внедряться в образовательный процесс, чтобы ребята получали самую современную практику на конкретных производствах", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В качестве примера глава региона привел АО "Тяжмаш" с передовой практикой.
Депутат Госдумы РФ Андрей Трифонов подчеркнул: подготовка кадров для промышленности начинается задолго до того, как молодой специалист впервые приходит на предприятие.
"Именно поэтому, еще работая генеральным директором АО "Тяжмаш", я выступил с инициативой выстроить системную профориентационную работу со школьниками, чтобы как можно раньше знакомить ребят с современным производством, инженерными профессиями и возможностями для профессионального роста на родной земле", - рассказал он.
Сегодня эта работа стала важной частью кадровой политики предприятия.
"Ежегодно в системе ранней профориентации участвуют более 2,5 тысячи школьников. При этом на заводе последовательно развивается сотрудничество с образовательными учреждениями. Совместно с Сызранским филиалом Самарского государственного технического университета действует базовая кафедра АО "Тяжмаш", где уже подготовлено 343 инженера, а сегодня обучение проходят еще 133 студента. Вместе с Сызранским политехническим колледжем реализуются программы дуального обучения и проект "Тяжмаш — СПО", по которым ежегодно проходят подготовку около 70 студентов", - добавил депутат Госдумы РФ.
По словам Андрея Трифонова, особое внимание на предприятии уделяется поддержке талантливой молодежи: лучшие студенты Сызранского филиала СамГТУ, осваивающие востребованные для предприятия специальности, получают именные стипендии АО "Тяжмаш".
"Это не только заслуженное признание их успехов в учебе, но и дополнительная мотивация связать свою профессиональную карьеру с отечественным машиностроением, - отметил он. - Мы всегда исходили из простого принципа: молодежь должна видеть свое будущее на родной земле. Поэтому для студентов организованы практики, действует система поддержки и поощрения, а молодые специалисты получают наставников и возможность профессионального роста с первых дней работы. Такой подход помогает не только обеспечить предприятие квалифицированными кадрами, но и сохранить инженерный потенциал нашего города и всей Самарской области".
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???