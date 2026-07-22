Депутат Госдумы РФ Андрей Трифонов: "Подготовка кадров для промышленности начинается задолго до того, как молодой специалист приходит на предприятие"

Во вторник, 21 июля, на совещании в правительстве Самарской области обсуждалась тема подготовки кадров для промышленности.

Одним из главных требований работодателей, по информации руководителя регионального минпромторга Дениса Гуркова, является готовность выпускников образовательных организаций работать в современных условиях, решать задачи, которые им ставятся в процессе производственного цикла.

"В связи с этим наши промышленные предприятия подключаются к подготовке кадров уже со школьной скамьи, организовывают машиностроительные классы. Далее — колледжи и заканчивается вузом. При приеме на предприятия развита система наставничества, реализуются совместные проекты. Все это помогает выпускникам быстро адаптироваться", — пояснил он.

По словам губернатора Вячеслава Федорищева, система среднего профессионального образования (СПО) находится на контроле регионального правительства, и задача по подготовке кадров для экономики гораздо шире.

"Есть разные инструменты развития СПО: федеральная и региональная программы, а самое главное — есть предприятия, которые готовы и умеют так внедряться в образовательный процесс, чтобы ребята получали самую современную практику на конкретных производствах", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В качестве примера глава региона привел АО "Тяжмаш" с передовой практикой.

Депутат Госдумы РФ Андрей Трифонов подчеркнул: подготовка кадров для промышленности начинается задолго до того, как молодой специалист впервые приходит на предприятие.

"Именно поэтому, еще работая генеральным директором АО "Тяжмаш", я выступил с инициативой выстроить системную профориентационную работу со школьниками, чтобы как можно раньше знакомить ребят с современным производством, инженерными профессиями и возможностями для профессионального роста на родной земле", - рассказал он.

Сегодня эта работа стала важной частью кадровой политики предприятия.

"Ежегодно в системе ранней профориентации участвуют более 2,5 тысячи школьников. При этом на заводе последовательно развивается сотрудничество с образовательными учреждениями. Совместно с Сызранским филиалом Самарского государственного технического университета действует базовая кафедра АО "Тяжмаш", где уже подготовлено 343 инженера, а сегодня обучение проходят еще 133 студента. Вместе с Сызранским политехническим колледжем реализуются программы дуального обучения и проект "Тяжмаш — СПО", по которым ежегодно проходят подготовку около 70 студентов", - добавил депутат Госдумы РФ.

По словам Андрея Трифонова, особое внимание на предприятии уделяется поддержке талантливой молодежи: лучшие студенты Сызранского филиала СамГТУ, осваивающие востребованные для предприятия специальности, получают именные стипендии АО "Тяжмаш".

"Это не только заслуженное признание их успехов в учебе, но и дополнительная мотивация связать свою профессиональную карьеру с отечественным машиностроением, - отметил он. - Мы всегда исходили из простого принципа: молодежь должна видеть свое будущее на родной земле. Поэтому для студентов организованы практики, действует система поддержки и поощрения, а молодые специалисты получают наставников и возможность профессионального роста с первых дней работы. Такой подход помогает не только обеспечить предприятие квалифицированными кадрами, но и сохранить инженерный потенциал нашего города и всей Самарской области".