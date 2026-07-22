Роспотребнадзор: в Самарской области каждый третий укушенный клещами - ребенок

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области представили промежуточную статистику, связанную с сезоном активности клещей.

С начала эпидсезона в регионе зарегистрирован 3481 пострадавший от укусов клещами, из них 1047- дети.

По состоянию на 20 июля 3088 экземпляров клещей, снятых с людей, исследовали на вирус клещевого энцефалита — одно насекомое оказалось носителем вируса (0,03%).

На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 3088 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 277 экземплярах, что составляет 9,0%.