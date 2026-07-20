Второй фронт — трудовой: как бойцы находят свое призвание в мирной жизни

Возвращаясь с СВО, ветераны боевых действий находят себя в гражданской профессии. В трудоустройстве участникам специальной военной операции содействует самарский филиал фонда "Защитники Отечества".
Так, в Научно-производственном центре беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) "Самара" в должности начальника отдела по внешним коммуникациям трудится выпускник региональной программы "Школа Героев" Андрей Растегаев. Он всегда считал своим долгом приносить пользу людям. Начинал со службы в МВД.
Вернувшись с СВО, куда отправился добровольцем, Андрей продолжает служить Родине — уже на гражданке. Благодаря самарскому филиалу фонда "Защитники Отечества" ветеран получил необходимые меры поддержки: от юридической помощи до санаторно-курортного лечения. Эра беспилотия в гражданском секторе набирает обороты: дроны — уже полноценный рабочий инструмент в самых разных сферах. Теперь Андрей Евгеньевич в эпицентре такого технологического рывка.
"Работаю я здесь чуть больше месяца и очень рад, что попал в эту команду, в эту семью", — признается Андрей.
Другой ветеран СВО, служивший в одном подразделении с Андреем, Ришат Хамидуллин, в научно-производственном центре трудится с 2024 года. От ведущего специалиста службы исполнительного директора — до первого заместителя директора: карьерный путь Ришата Салаватовича — пример уверенного профессионального роста.
"Мы приглашаем компании для того, чтобы они могли пользоваться нашим технологическим оборудованием для выхода в серию своих беспилотных летательных аппаратов", — сказал Ришат Хамидуллин.
На производственной площадке компании "Транспорт будущего" НПЦ БАС в Тольятти экскурсию по предприятию провел генеральный директор Центра, участник федеральной программы "Время героев" Константин Яшин.
"Отрасль молодая, она постоянно развивается, растет, и мы тоже стараемся дать возможность ребятам после возвращения с СВО быстрее интегрироваться в гражданскую работу. В этом активно помогает фонд "Защитники Отечества", — прокомментировал Константин Яшин.
Компания является одним из лидеров в разработке, производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в России, с которой самарский филиал фонда "Защитники Отечества" заключил соглашение.
Напомним, что Самарская область входит в ТОП-5 лидеров по трудоустройству, более 80% вернувшихся ветеранов успешно трудоустроены. В рамках развития сотрудничества с Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и работодателями — филиалом фонда заключено более 50 прямых соглашений с крупными предприятиями региона.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!