Второй фронт — трудовой: как бойцы находят свое призвание в мирной жизни

Возвращаясь с СВО, ветераны боевых действий находят себя в гражданской профессии. В трудоустройстве участникам специальной военной операции содействует самарский филиал фонда "Защитники Отечества".

Так, в Научно-производственном центре беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) "Самара" в должности начальника отдела по внешним коммуникациям трудится выпускник региональной программы "Школа Героев" Андрей Растегаев. Он всегда считал своим долгом приносить пользу людям. Начинал со службы в МВД.

Вернувшись с СВО, куда отправился добровольцем, Андрей продолжает служить Родине — уже на гражданке. Благодаря самарскому филиалу фонда "Защитники Отечества" ветеран получил необходимые меры поддержки: от юридической помощи до санаторно-курортного лечения. Эра беспилотия в гражданском секторе набирает обороты: дроны — уже полноценный рабочий инструмент в самых разных сферах. Теперь Андрей Евгеньевич в эпицентре такого технологического рывка.

"Работаю я здесь чуть больше месяца и очень рад, что попал в эту команду, в эту семью", — признается Андрей.

Другой ветеран СВО, служивший в одном подразделении с Андреем, Ришат Хамидуллин, в научно-производственном центре трудится с 2024 года. От ведущего специалиста службы исполнительного директора — до первого заместителя директора: карьерный путь Ришата Салаватовича — пример уверенного профессионального роста.

"Мы приглашаем компании для того, чтобы они могли пользоваться нашим технологическим оборудованием для выхода в серию своих беспилотных летательных аппаратов", — сказал Ришат Хамидуллин.

На производственной площадке компании "Транспорт будущего" НПЦ БАС в Тольятти экскурсию по предприятию провел генеральный директор Центра, участник федеральной программы "Время героев" Константин Яшин.

"Отрасль молодая, она постоянно развивается, растет, и мы тоже стараемся дать возможность ребятам после возвращения с СВО быстрее интегрироваться в гражданскую работу. В этом активно помогает фонд "Защитники Отечества", — прокомментировал Константин Яшин.

Компания является одним из лидеров в разработке, производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в России, с которой самарский филиал фонда "Защитники Отечества" заключил соглашение.

Напомним, что Самарская область входит в ТОП-5 лидеров по трудоустройству, более 80% вернувшихся ветеранов успешно трудоустроены. В рамках развития сотрудничества с Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и работодателями — филиалом фонда заключено более 50 прямых соглашений с крупными предприятиями региона.