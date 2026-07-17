Почти 20 литров крови сдали сотрудники УФСИН России по Самарской области

На территории УФСИН России по Самарской области прошла донорская акция, в которой приняли участие руководители и личный состав ведомства.
Многие из представителей уголовно-исполнительной системы Самарской области уже на протяжении нескольких лет принимают активное участие в донорстве. Каждые 450 мл сданной крови могут стать спасением для кого-то, дать надежду на выздоровление и даже жизнь.
"Благодаря участию коллектива было заготовлено около 20 литров донорской крови, которая после тщательного медицинского обследования будет направлена в лечебные учреждения нашего региона", — отметила и. о. заведующей отделом заготовки крови в выездных условиях Самарской областной клинической станции переливания крови Яна Глебова.
Напоминаем, стать донором может любой гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, весом более 50 кг, а индекс массы тела не менее 18,5 и не более 40. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!