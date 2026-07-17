Smart-район и 60 детсадов: внесены изменения в генплан Тольятти

В Тольятти до 2042 г. должны появиться новый район, городские магистрали, десятки школ, детсадов и спортобъектов. Они заложены в изменениях в генеральный план 2018 года, которые утверждены постановлением правительства Самарской области 14 июля.

Так, в корректировках к генплану прописан новый планировочный район - Smart-район и международный инжиниринговый центр в границах Южного шоссе, Московского проспекта, поселка Приморский и западной границы Тольятти. Он назван территорией комплексного проектирования и освоения, научно-технической и общественно деловой зоной с производственными, жилыми, общественными и рекреационными функциями.

В качестве основных территорий, предусматривающих формирование новых планировочных районов города, определены незастроенные территории в северной части между Автозаводским и Центральным районами и в западной части - за Московским проспектом.

Также ставится задача редевелопмента производственных и коммунальных территорий в части неиспользуемых территорий ОАО "Волгоцеммаш", прилегающих к улицам Комсомольской и Новозаводской, территории мясокомбината "Комсомольский", обувной фабрики на ул. Коммунальной и бывших полигонов военных частей Комсомольского района.

В изменениях к генплану декларируется необходимость интенсификации использования земель и поэтапной реновации территории индивидуальной и малоэтажной застройки Центрального района, "регенерации и функциональной активизации" внутренних пространств микрорайонов Автозаводского района, "выборочной средовой реконструкции" исторической части Комсомольского района и других мероприятий.

Также предлагается развивать систему районных центров - зон общественного значения, предназначенных для объектов массового посещения, в том числе городских площадей, объектов с социальными и коммерческими сервисами, объектами благоустройства, "обеспечивающими структурное единство и композиционную целостность каждого района".

Общественные городские пространства планируется обустроить в районе Певческого поля, памятника Татищеву, на территории Линейного квартала южнее ул. Спортивной "с обеспечением максимального коэффициента озеленения территории". Южнее улицы Спортивной в Автозаводском районе предусматривается создание парковой зоны. Указывается на необходимость комплексного развития зоны прибрежных территорий Куйбышевского и Саратовского водохранилищ.

Отдельное внимание уделено развитию транспортной инфраструктуры. В этом разделе зафиксированы планы строительства магистральных улиц общегородского значения между ул. Баныкина и Спортивной, между дорогой М5 и ул. Комсомольской, формирование транспортно-пересадочных узлов в районе ж/д станций Жигулевское Море и Тольятти, а также на месте неиспользуемых корпусов "Волгоцеммаша".

Многоуровневые развязки планируется построить на продолжении ул. Комсомольской - Поволжском шоссе, Южном шоссе - ул. 40 лет Победы - Хрящевском шоссе - Автозаводском шоссе, Ленинском проспекте - Московском проспекте, Обводном шоссе - ул. Новозаводской, ул. Баныкина - ул. Васильевской, ул. Базовой - ул. Комсомольской. Под железной дорогой на ул. Коммунистической может появиться тоннель. Также в планах - создание выделенных полос для общественного транспорта.

В разделе, посвященном социальной инфраструктуре, содержатся данные о предполагаемом строительстве более чем 60 детских садов (в том числе частично в виде помещений на первых этажах жилых домов) и 12 школ.

Изменения в генплан также предусматривают строительство более чем 40 спортобъектов: дворца единоборств в районе набережной Автозаводского района, физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района или на ул. 40 лет Победы, крытого футбольного манежа на ул. Революционной, 80, ФОКов с бассейнами на ул. Комсомольской и на Московском проспекте, а также других объектов. Кроме того, планируется реконструкция стадионов "Торпедо, "Труд", спорткомплексов "Старт", "Кристалл", "Олимп", дворца спорта "Волгарь" и спортбазы "Плес" на полуострове Копылово.

Расчетный срок реализации всех этих планов - 2042 год.