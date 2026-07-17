Smart-район и 60 детсадов: внесены изменения в генплан Тольятти

В Тольятти до 2042 г. должны появиться новый район, городские магистрали, десятки школ, детсадов и спортобъектов. Они заложены в изменениях в генеральный план 2018 года, которые утверждены постановлением правительства Самарской области 14 июля.
Так, в корректировках к генплану прописан новый планировочный район - Smart-район и международный инжиниринговый центр в границах Южного шоссе, Московского проспекта, поселка Приморский и западной границы Тольятти. Он назван территорией комплексного проектирования и освоения, научно-технической и общественно деловой зоной с производственными, жилыми, общественными и рекреационными функциями.
В качестве основных территорий, предусматривающих формирование новых планировочных районов города, определены незастроенные территории в северной части между Автозаводским и Центральным районами и в западной части - за Московским проспектом.
Также ставится задача редевелопмента производственных и коммунальных территорий в части неиспользуемых территорий ОАО "Волгоцеммаш", прилегающих к улицам Комсомольской и Новозаводской, территории мясокомбината "Комсомольский", обувной фабрики на ул. Коммунальной и бывших полигонов военных частей Комсомольского района.
В изменениях к генплану декларируется необходимость интенсификации использования земель и поэтапной реновации территории индивидуальной и малоэтажной застройки Центрального района, "регенерации и функциональной активизации" внутренних пространств микрорайонов Автозаводского района, "выборочной средовой реконструкции" исторической части Комсомольского района и других мероприятий.
Также предлагается развивать систему районных центров - зон общественного значения, предназначенных для объектов массового посещения, в том числе городских площадей, объектов с социальными и коммерческими сервисами, объектами благоустройства, "обеспечивающими структурное единство и композиционную целостность каждого района".
Общественные городские пространства планируется обустроить в районе Певческого поля, памятника Татищеву, на территории Линейного квартала южнее ул. Спортивной "с обеспечением максимального коэффициента озеленения территории". Южнее улицы Спортивной в Автозаводском районе предусматривается создание парковой зоны. Указывается на необходимость комплексного развития зоны прибрежных территорий Куйбышевского и Саратовского водохранилищ.
Отдельное внимание уделено развитию транспортной инфраструктуры. В этом разделе зафиксированы планы строительства магистральных улиц общегородского значения между ул. Баныкина и Спортивной, между дорогой М5 и ул. Комсомольской, формирование транспортно-пересадочных узлов в районе ж/д станций Жигулевское Море и Тольятти, а также на месте неиспользуемых корпусов "Волгоцеммаша".
Многоуровневые развязки планируется построить на продолжении ул. Комсомольской - Поволжском шоссе, Южном шоссе - ул. 40 лет Победы - Хрящевском шоссе - Автозаводском шоссе, Ленинском проспекте - Московском проспекте, Обводном шоссе - ул. Новозаводской, ул. Баныкина - ул. Васильевской, ул. Базовой - ул. Комсомольской. Под железной дорогой на ул. Коммунистической может появиться тоннель. Также в планах - создание выделенных полос для общественного транспорта.
В разделе, посвященном социальной инфраструктуре, содержатся данные о предполагаемом строительстве более чем 60 детских садов (в том числе частично в виде помещений на первых этажах жилых домов) и 12 школ.
Изменения в генплан также предусматривают строительство более чем 40 спортобъектов: дворца единоборств в районе набережной Автозаводского района, физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района или на ул. 40 лет Победы, крытого футбольного манежа на ул. Революционной, 80, ФОКов с бассейнами на ул. Комсомольской и на Московском проспекте, а также других объектов. Кроме того, планируется реконструкция стадионов "Торпедо, "Труд", спорткомплексов "Старт", "Кристалл", "Олимп", дворца спорта "Волгарь" и спортбазы "Плес" на полуострове Копылово.
Расчетный срок реализации всех этих планов - 2042 год.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!