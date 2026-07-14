16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Команда из Самарской области вошла в число сильнейших на финале Турнира Знание.Игра по спортивному "Что? Где? Когда?" Более 5 тыс. рейдов провела лесная охрана Самарской области за первое полугодие 2026 года Детскую школу искусств имени Анэтты Басс в Самаре оснастили новым оборудованием Детская художественная школа №2 в Самаре обновила оборудование и пособия Борис Корчевников и Павел Астахов посетили открытие памятника Николаю ll в Самаре

Общество

Заявочная кампания Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" продлена

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 259
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По многочисленным просьбам потенциальных участников прием заявок на Всероссийскую премию "Больше, чем путешествие" продлен до 31 июля включительно. Благодаря увеличенному сроку заявочной кампании они смогут лучше проработать презентации своих проектов, а те, кто откладывал регистрацию, все-таки успеют заявить о себе.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Премия "Больше, чем путешествие" - это первая в России награда, которая выявляет и поощряет тех, кто создает или продвигает полезные путешествия по России, прививая через них желание узнавать страну. Организатором выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", которая реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Напомним, прием заявок ведется на сайте премии по восьми основным номинациям:

• "Больше, чем тур" - проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;

• "Больше, чем экскурсия" - экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;

• "Больше, чем поход" - поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;

• "Больше, чем сервис" - объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т.д.);

• "Больше, чем место силы" - места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;

• "Больше, чем медиа" - блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;

• "Больше, чем регион" - для региональных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма, которые системно развивают молодежный туризм в регионе;

• "Больше, чем путешественник" - вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

Кроме того, в нынешнем сезоне премии любой житель России может номинировать достойного на его взгляд участника, предложив его кандидатуру любым из трех способов:

1) заполнить специальную форму "Предложить участника" по кнопке на главной странице сайта премии;

2) оставить комментарий под специальным постом в канале премии;

3) опубликовать пост на своей странице с отметкой рекомендуемого участника и хештегами #большечемпремия, #большечемрекомендация #достойнопремии.

По завершении заявочной кампании стартует заочная оценка работ, затем для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они вместе с наставниками смогут доработать свои заявки. Далее участникам предстоит очная защита проектов перед экспертным советом. Имена победителей будут определены с учетом итогов очных защит и народного голосования. Почетное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при. Лауреатов премии объявят на торжественном награждении в Национальном центре "Россия" в Москве.

Победители премии получат не только профессиональное признание на федеральном уровне, но и реальные возможности для развития и масштабирования своего проекта. Среди них информационная поддержка в СМИ и на ресурсах "Больше, чем путешествие", профильное обучение, интеграции в проекты программы в качестве спикеров и экспертов, консультационная и экспертная поддержка от профессионалов сферы, полезные подарки от партнеров премии. Более того, лауреаты станут частью закрытого Клуба победителей и получат сертификат на поездку по программе "Больше, чем путешествие".

"Больше, чем путешествие" - программа Росмолодежи, благодаря которой более чем 320 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.

В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

Помимо традиционной туристической программы - знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию - участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.

Программа "Больше, чем путешествие" входит в экосистему Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Фото на сайте

В Самаре прошел конкурс профмастерства среди водителей автобусов

В Самаре прошел конкурс профмастерства среди водителей автобусов

Интенсив для молодых айтишников: фоторепортаж с открытия VSFI 2026

Интенсив для молодых айтишников: фоторепортаж с открытия VSFI 2026

"Добрые дела — в нашем культурном коде": в Самаре обсудили развитие корпоративного волонтерства

"Добрые дела — в нашем культурном коде": в Самаре обсудили развитие корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2