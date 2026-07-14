Заявочная кампания Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" продлена

По многочисленным просьбам потенциальных участников прием заявок на Всероссийскую премию "Больше, чем путешествие" продлен до 31 июля включительно. Благодаря увеличенному сроку заявочной кампании они смогут лучше проработать презентации своих проектов, а те, кто откладывал регистрацию, все-таки успеют заявить о себе.

Премия "Больше, чем путешествие" - это первая в России награда, которая выявляет и поощряет тех, кто создает или продвигает полезные путешествия по России, прививая через них желание узнавать страну. Организатором выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", которая реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Напомним, прием заявок ведется на сайте премии по восьми основным номинациям:

• "Больше, чем тур" - проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;

• "Больше, чем экскурсия" - экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;

• "Больше, чем поход" - поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;

• "Больше, чем сервис" - объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т.д.);

• "Больше, чем место силы" - места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;

• "Больше, чем медиа" - блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;

• "Больше, чем регион" - для региональных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма, которые системно развивают молодежный туризм в регионе;

• "Больше, чем путешественник" - вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

Кроме того, в нынешнем сезоне премии любой житель России может номинировать достойного на его взгляд участника, предложив его кандидатуру любым из трех способов:

1) заполнить специальную форму "Предложить участника" по кнопке на главной странице сайта премии;

2) оставить комментарий под специальным постом в канале премии;

3) опубликовать пост на своей странице с отметкой рекомендуемого участника и хештегами #большечемпремия, #большечемрекомендация #достойнопремии.

По завершении заявочной кампании стартует заочная оценка работ, затем для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они вместе с наставниками смогут доработать свои заявки. Далее участникам предстоит очная защита проектов перед экспертным советом. Имена победителей будут определены с учетом итогов очных защит и народного голосования. Почетное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при. Лауреатов премии объявят на торжественном награждении в Национальном центре "Россия" в Москве.

Победители премии получат не только профессиональное признание на федеральном уровне, но и реальные возможности для развития и масштабирования своего проекта. Среди них информационная поддержка в СМИ и на ресурсах "Больше, чем путешествие", профильное обучение, интеграции в проекты программы в качестве спикеров и экспертов, консультационная и экспертная поддержка от профессионалов сферы, полезные подарки от партнеров премии. Более того, лауреаты станут частью закрытого Клуба победителей и получат сертификат на поездку по программе "Больше, чем путешествие".

"Больше, чем путешествие" - программа Росмолодежи, благодаря которой более чем 320 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.

В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

Помимо традиционной туристической программы - знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию - участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.