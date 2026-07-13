В Самаре назвали имена лучших водителей автобусов

Самых ответственных и опытных определили по итогам регионального конкурса профессионального мастерства. В 2026 году состязалось рекордное количество водителей. Лучших выбирали среди 40 конкурсантов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Отрадного и Жигулевска. Участники показали настоящее мастерство вождения на отечественных автобусах особо большой, большой и средней вместимости.
Соревнования проходят уже в 23-й раз. Они стартовали 8 июля и проходили в два этапа. На первом водителей ждал экзамен на знание правил дорожного движения. Площадкой для проведения стал учебный центр МП г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление".
На втором этапе участники демонстрировали свои навыки вождения в таких дисциплинах, как скоростное маневрирование, заезд в бокс, движение по кругу и парковка у остановки.
Организаторы признаются, что одна из главных задач мероприятия - развитие общественного транспорта Самарской области, повышение качества и культуры обслуживания пассажиров, а также популяризация профессии водителя.
По словам депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина, первостепенная задача правительства, законодательной и исполнительной ветвей власти - обеспечить качественное передвижение жителей на территории региона: "Для этого нужны профессиональные водители. Сегодня как раз та возможность, когда со всей области приезжают профессионалы, лучшие из лучших. Они могут поделиться между собой опытом, тиражировать те знания, которые сегодня получат, среди начинающих водителей. Безусловно, задача депутатского корпуса - содействовать всем нововведениям для того, чтобы как можно меньше было жалоб со стороны жителей Самарской области".
По итогам состязаний в командном зачете за рулем Lotos-105C02 первыми стали Вероника Абаленская и Абдуали Пулотов, на SAZ-LE60 - Алексей Востриков и Виталий Гатилов (перевозчик ООО "Самара АвтоГаз"). Также командой победили соперников представители ООО "Маяк" Николай Дьяконов и Владимир Абрамов за рулем Газель Next и водители ПАЗ Сити МАКС9 Сергей Чемеров и Артем Гайдар.
Вторые и третьи места в итоговых таблицах заняли еще девять самарских водителей. Победители и участники конкурса награждены дипломами министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, также командам-победителям и призерам вручены кубки и медали. Все водители показали высокий уровень профессионализма, ответственности и безупречного знания правил дорожного движения.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!