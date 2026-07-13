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Общество

В Самаре назвали имена лучших водителей автобусов

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самых ответственных и опытных определили по итогам регионального конкурса профессионального мастерства. В 2026 году состязалось рекордное количество водителей. Лучших выбирали среди 40 конкурсантов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Отрадного и Жигулевска. Участники показали настоящее мастерство вождения на отечественных автобусах особо большой, большой и средней вместимости.

Фото: Александра Белова

Соревнования проходят уже в 23-й раз. Они стартовали 8 июля и проходили в два этапа. На первом водителей ждал экзамен на знание правил дорожного движения. Площадкой для проведения стал учебный центр МП г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление".

На втором этапе участники демонстрировали свои навыки вождения в таких дисциплинах, как скоростное маневрирование, заезд в бокс, движение по кругу и парковка у остановки.

Фото: Белова Александра

Организаторы признаются, что одна из главных задач мероприятия - развитие общественного транспорта Самарской области, повышение качества и культуры обслуживания пассажиров, а также популяризация профессии водителя.

По словам депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина, первостепенная задача правительства, законодательной и исполнительной ветвей власти - обеспечить качественное передвижение жителей на территории региона: "Для этого нужны профессиональные водители. Сегодня как раз та возможность, когда со всей области приезжают профессионалы, лучшие из лучших. Они могут поделиться между собой опытом, тиражировать те знания, которые сегодня получат, среди начинающих водителей. Безусловно, задача депутатского корпуса - содействовать всем нововведениям для того, чтобы как можно меньше было жалоб со стороны жителей Самарской области".

Фото: Белова Александра

По итогам состязаний в командном зачете за рулем Lotos-105C02 первыми стали Вероника Абаленская и Абдуали Пулотов, на SAZ-LE60 - Алексей Востриков и Виталий Гатилов (перевозчик ООО "Самара АвтоГаз"). Также командой победили соперников представители ООО "Маяк" Николай Дьяконов и Владимир Абрамов за рулем Газель Next и водители ПАЗ Сити МАКС9 Сергей Чемеров и Артем Гайдар.

Вторые и третьи места в итоговых таблицах заняли еще девять самарских водителей. Победители и участники конкурса награждены дипломами министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, также командам-победителям и призерам вручены кубки и медали. Все водители показали высокий уровень профессионализма, ответственности и безупречного знания правил дорожного движения.

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