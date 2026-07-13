В "Нейроигры" приглашают жителей Самарской области

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" объявляет о старте нового специального проекта "Нейроигры", направленного на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и креативных индустрий. Участники проекта смогут получить практический опыт разработки игровых продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта, создать собственные игровые прототипы и предложить решения на актуальные для страны темы.
Регистрация открыта до 17 августа.
"Нейроигры" - командное соревнование для молодых разработчиков, дизайнеров, специалистов по созданию цифрового контента с использованием технологий искусственного интеллекта. Участникам предстоит всего за один день разработать рабочий прототип игры с использованием технологий искусственного интеллекта. Проект объединит талантливую молодежь, заинтересованную в создании современных игровых продуктов, и станет площадкой для развития навыков командной работы, быстрого прототипирования и применения ИИ в геймдеве.
"Президентская платформа "Россия - страна возможностей" создает среду, где талантливые молодые люди могут раскрыть свой потенциал и получить реальный опыт решения прикладных задач. Сегодня работодателям нужны специалисты, умеющие работать в команде, быстро осваивать новые технологии и создавать востребованные цифровые продукты. Именно такие возможности предлагает проект "Нейроигры". Участники пройдут полный цикл разработки игрового продукта, освоят современные инструменты искусственного интеллекта и испытают себя в одной из самых динамичных сфер креативной экономики. Уверен, проект поможет открыть новые имена и станет стартовой площадкой для будущих лидеров российской игровой индустрии", - отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
Заявки в конкурс "Нейроигры" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" могут подать жители Самарской области от 14 до 35 лет, имеющие подтвержденный опыт разработки игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. Участниками проекта станут команды численностью от трех до пяти человек. Регистрация на проект открыта до 17 августа по ссылке.
Очное соревнование состоится 27 августа в кластере видеоигр Сколково. На очном этапе команды получат кейсовое задание, содержание которого станет известно непосредственно перед началом работы. В течение восьми часов командам предстоит разработать рабочий прототип игрового продукта с возможностью протестировать его ключевые игровые механики.
Работа над проектом будет организована в несколько последовательных этапов. В первые два часа участники разработают игровую концепцию: сформируют идею проекта, определят его социальную ценность, целевую аудиторию, игровой цикл и ключевые механики, распределят роли внутри команды, а также выберут инструменты разработки и технологии искусственного интеллекта, которые будут использовать при создании прототипа. Результаты этого этапа команды зафиксируют в репозитории проекта.
Следующий этап будет посвящен промпт-инжинирингу и созданию первых игровых ассетов. Участникам предстоит подготовить промпты для генерации визуальных материалов, звукового сопровождения и элементов повествования, а затем сформировать комплект игровых ресурсов, включающий фон, персонажа или ключевой объект, а также элементы пользовательского интерфейса. Все промежуточные материалы также будут загружаться в репозиторий.
Заключительные четыре часа команды посвятят сборке базового игрового прототипа. Им необходимо реализовать основные игровые механики, подготовить рабочую версию продукта, оформить схему экранов и переходов, а также представить перечень реализованных функций. По итогам промежуточной оценки экспертов лучшие команды будут приглашены к финальной защите.
Финальным этапом станет презентация игровых решений перед членами жюри. За десять минут участники представят разработанный прототип, продемонстрируют его работу и расскажут о принятых проектных решениях. Эксперты оценят качество реализации идеи, применение технологий искусственного интеллекта, проработанность игровых механик и потенциал проекта.
Победителей конкурса "Нейроигры" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" ждут денежные призы, а также полезные подарки от проекта.
Специальный проект "Нейроигры" направлен на развитие у молодых специалистов практических компетенций в сфере разработки цифровых продуктов, искусственного интеллекта и игровой индустрии, а также на поддержку перспективных проектов, способных внести вклад в развитие современных креативных индустрий России. Спецпроект является частью проекта "Цифровой Прорыв" и реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".
Президентская платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы - создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже восемь лет, за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов - от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия - страна возможностей" создана Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия - страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.