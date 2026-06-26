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Молодежная политика Общество

Итоги Областного патриотического проекта "Код Памяти" подвели в Самаре

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 июня, в Самаре прошла торжественная церемония награждения участников Областного патриотического проекта "Код Памяти". Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Фото: СамРО ВОД "Волонтеры Победы"

В проекте приняли участие более 1100 человек разных поколений, объединенные в 139 команд.

В современной интерактивной форме они были вовлечены в изучение истории, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Особое внимание было уделено местным историческим событиям, памятным местам и личным историям земляков, участвовавших в военных действиях и трудившихся в тылу, их вкладу в достижение Победы.

"За время участия пятиклассники включились в разные активности проекта: готовили материалы о героях-земляках, участвовали в творческом конкурсе "Код Памяти в красках", проводили уроки мужества, рассказывали о Герое Советского Союза Владимире Ивановиче Чудайкине, изучали семейные архивы и завершили работу над стенгазетой "Герои моей малой родины". Для ребят это стало не просто конкурсной работой, а настоящим погружением в историю своей страны, семьи и родного края", — отметили учащиеся 5 "Б" класса МБОУ "Школа № 121" г. о. Самара, команда "Патриоты".

Торжественное награждение победителей конкурсной программы прошло при участии почетных гостей:
• Павла Александровича Покровского — заместителя председателя Общественной палаты Самарской области, члена Общественной палаты РФ, лектора Общества "Знание";
• Евгения Васильевича Бухалова — заслуженного артиста России, художественного руководителя Государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки";

• Ильи Николаевича Судина — руководителя центра патриотического воспитания молодежи Самарской области;
• Сергея Васильевича Андриянова — исполнительного директора СамРО ВОД "Волонтеры Победы", члена Общественной палаты Самарской области.

"Полгода назад сформировалась наша команда "Академики" для участия в проекте "Код Памяти". С этого момента началась большая работа: студенты прошли 5 мастер-классов от экспертов, приняли участие в 3 конкурсах, провели урок мужества и прошли викторину. На собраниях ребята не просто обсуждали идеи — они продумывали каждую деталь для презентации, рисунка и стенгазеты, а затем воплощали задумки в жизнь. На награждении ребят ждало много приятных подарков. Особенно важными стали пазлы по рисунку, который студенты подготовили для конкурса. Это не просто сувенир, а настоящее воплощение их труда и таланта!" — поделилась Арина Брусникина, руководитель команды "Академики", специалист по молодежной политике Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

Изготовленные пазлы с изображением рисунков победителей в дальнейшем будут задействованы в проведении исторических квестов и обучающих мероприятий.

Перед Церемонией состоялся Круглый стол "Патриотическое воспитание детей и молодежи: современные подходы и векторы развития" с выступлением экспертов, педагогов, координаторов команд, специалистов воспитательной работы в учебных заведениях региона. Участники обменялись опытом, открыли для себя новые идеи и форматы активностей, обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере патриотического воспитания по итогам реализации проекта.

Областной патриотический проект "Код Памяти" реализован Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке Фонда президентских грантов, министерства молодежной политики, министерства внутренней политики, министерства образования и науки, а также Общественной палаты Самарской области.

Информация о проекте на сайте.

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