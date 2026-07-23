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Молодежная политика Общество

Более 2 тысяч заявок из Самарской области: продолжается регистрация в проект "Флагманы образования"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены промежуточные итоги заявочной кампании шестого сезона проекта "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". На сегодняшний день заявки для участия в проекте подали более 50 000 человек из всех регионов России и 34 стран мира. От Самарской области поступило 2 070 заявок.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В этом году расширены форматы участия: добавлен командный конкурс. Участники будут работать не только индивидуально, но и в составе команд, разрабатывая и реализуя воспитательные события в образовательных организациях. Также для участников открыты новые направления и обновлены цифровые сервисы проекта. Принять участие в проекте "Флагманы образования" могут школьники от 14 лет, студенты, педагоги, управленцы в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики.

В шестом сезоне принять участие в конкурсе можно в следующих направлениях:

  • командный конкурс "Флагманы образования" — для команд образовательных организаций, которые готовы разрабатывать и внедрять воспитательные практики (регистрация открыта до 1 августа);
  • направление "СпортТрек" — для тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, которые работают с детьми и молодежью через спорт (регистрация открыта до 5 сентября);
  • индивидуальный трек "Учить и учиться" — для школьников, студентов и педагогов, которые хотят развиваться в сфере образования (регистрация открыта до 7 сентября).

Все направления сезона объединены общей задачей — развитие единого воспитательного пространства и формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения.

На сегодняшний день от Самарской области на участие в проекте "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" поступило 2 070 заявок. Выбрать направление и подать заявку можно на сайте.

"В 2026 году проект "Флагманы образования" президентской платформы "Россия — страна возможностей" открывает для участников новые перспективы роста и самореализации: можно принять участие как командой, так и в индивидуальном формате. Кроме того, можно найти единомышленников среди спортсменов. Со всей страны на участие в шестом сезоне уже подано более 50 тысяч заявок — это говорит о высоком интересе к проекту. Для нас особенно важно, что люди все чаще приходят во "Флагманы" по рекомендациям коллег и знакомых, которые уже были частью проекта, а значит, он действительно становится точкой притяжения для тех, кто хочет развиваться в сфере образования", — рассказал руководитель проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия — страна возможностей" Артем Миронов.

Участникам проекта "Флагманы образования" в течение года будут доступны обновленные цифровые сервисы: каталог возможностей, образовательный курс "Сферум в МАХ" и библиотека контента. В этом сезоне добавлены просветительские курсы прошлых лет: "Культура" — поможет понять, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, и "Государство" — расскажет о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране. 

Проект "Флагманы образования" президентской платформы "Россия — страна возможностей" позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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