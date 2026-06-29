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Молодежная политика Общество

В Самарской области стартовали профильные смены Движения Первых

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области дан старт первой региональной профильной смене "Смены Первых. Сквозь время". Всего региональное отделение Движения Первых организует для школьников пять тематических смен, которые пройдут летом и осенью. В них примут участие 1 195 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из разных уголков Самарской области.

Фото: "Движение Первых" Самарской области

Основной площадкой стал Молодежный центр "Лесная сказка" в Кинельском районе. Первая смена продлится до 5 июля, ее участники — 255 школьников. Еще три смены запланированы с 7 по 15 июля, с 17 по 25 июля и с 27 июля по 4 августа. Пятая смена состоится осенью, о датах будет объявлено дополнительно.

"Мы стремимся, чтобы каждый ребенок провел лето с пользой. "Смены Первых" — это возможность не только отдохнуть, но и развить навыки, найти новых друзей и раскрыть свои таланты. Мы подготовили насыщенную программу, которая запомнится надолго и, возможно, определит дальнейший путь ребят", — рассказала Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Тематика смен — "Лаборатория по изучению путешествий во времени". По сюжету ученый ломает машину времени и теряет кристаллы, необходимые для ее запуска. Чтобы помочь ему, участники отправляются в путешествие по разным историческим эпохам: Древней Руси, временам Петра Первого, СССР, современной России и будущему.

Во время смен ребят ждут мастер-классы по ораторскому искусству, игротехнике, командообразованию и креативному мышлению. Школьники научатся организовывать события для своих школ и колледжей, а также вдохновят друг друга на новые проекты.

"Мы только приехали, а уже чувствуем невероятную атмосферу. Очень интересно погружаться в разные эпохи, узнавать новое и находить единомышленников. Я приехала за новыми знаниями и уверена, что эти дни станут самыми яркими в этом году. Вожатые подготовили столько активностей!", — рассказала участница Смен Алия Холина.

На открытии смены прошла "Классная встреча" с заместителем председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области по стратегическому развитию Олесей Мокеевой. Она рассказала о возможностях Движения и о проектах, в которых могут участвовать школьники.
До 7 июля открыта регистрация на четвертую смену по ссылке. Участие бесплатное. Присоединяйтесь к "Сменам Первых" — проведите лето незабываемо!

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

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