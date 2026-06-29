В Самарской области стартовали профильные смены Движения Первых

В Самарской области дан старт первой региональной профильной смене "Смены Первых. Сквозь время". Всего региональное отделение Движения Первых организует для школьников пять тематических смен, которые пройдут летом и осенью. В них примут участие 1 195 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из разных уголков Самарской области.

Основной площадкой стал Молодежный центр "Лесная сказка" в Кинельском районе. Первая смена продлится до 5 июля, ее участники — 255 школьников. Еще три смены запланированы с 7 по 15 июля, с 17 по 25 июля и с 27 июля по 4 августа. Пятая смена состоится осенью, о датах будет объявлено дополнительно.

"Мы стремимся, чтобы каждый ребенок провел лето с пользой. "Смены Первых" — это возможность не только отдохнуть, но и развить навыки, найти новых друзей и раскрыть свои таланты. Мы подготовили насыщенную программу, которая запомнится надолго и, возможно, определит дальнейший путь ребят", — рассказала Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Тематика смен — "Лаборатория по изучению путешествий во времени". По сюжету ученый ломает машину времени и теряет кристаллы, необходимые для ее запуска. Чтобы помочь ему, участники отправляются в путешествие по разным историческим эпохам: Древней Руси, временам Петра Первого, СССР, современной России и будущему.

Во время смен ребят ждут мастер-классы по ораторскому искусству, игротехнике, командообразованию и креативному мышлению. Школьники научатся организовывать события для своих школ и колледжей, а также вдохновят друг друга на новые проекты.

"Мы только приехали, а уже чувствуем невероятную атмосферу. Очень интересно погружаться в разные эпохи, узнавать новое и находить единомышленников. Я приехала за новыми знаниями и уверена, что эти дни станут самыми яркими в этом году. Вожатые подготовили столько активностей!", — рассказала участница Смен Алия Холина.

На открытии смены прошла "Классная встреча" с заместителем председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области по стратегическому развитию Олесей Мокеевой. Она рассказала о возможностях Движения и о проектах, в которых могут участвовать школьники.

До 7 июля открыта регистрация на четвертую смену по ссылке. Участие бесплатное. Присоединяйтесь к "Сменам Первых" — проведите лето незабываемо!