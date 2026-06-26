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Молодежная политика Общество

Вячеслав Федорищев встретился с представителями молодежного правительства Самарской области

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Дня молодежи губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями Молодежного правительства VII созыва и активистами Самарского Союза Молодежи.

Фото: Иван Макеев

Открывая встречу, глава региона отметил значимость молодежного правительства в системе регионального управления: "Молодежное правительство является важным институтом, который позволяет региональному правительству не выпадать из контекста сегодняшнего дня, быть в авангарде идей благодаря вам. Это большая ответственность работать в молодежном правительстве. И я хотел вас поблагодарить за то, что вы эту работу ведете очень достойно", — подчеркнул губернатор.

Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, правопреемник Куйбышевской областной комсомольской организации с 1991 года. Сегодня местные организации действуют в 11 муниципальных образованиях региона. Кроме того, открыто 7 первичных групп РСМ и 6 студенческих клубов. Общая численность членов организации превышает 2170 человек.

В ходе встречи участники представили главе региона доклады о реализации молодежных проектов в Самарской области. Один из них касался взаимодействия молодежного правительства с министерством цифрового развития и связи региона.

Так, был разработан проект "Цифровой компас" — просветительская инициатива, направленная на безопасное и осознанное использование цифровых технологий жителями Самарской области.
"Проект реализуется в двух цифровых форматах. Это цикл авторских мастер-классов по цифровой грамотности, например, в которых можно рассказать, как безопасно регистрироваться в социальных сетях, как распознавать дипфейки, настраивать приватности и базово использовать Госуслуги. А вторая часть — это хакатоны, кейсы, где разрабатываются чек-листы по информационной безопасности для новичков, например, по созданию различных чат-ботов для адаптации в цифровой среде нашей страны", — поделилась член молодежного правительства Самарской области по направлению "информационные технологии и связь" Татьяна Никулина.

В планах — разработка методических рекомендаций по внедрению искусственного интеллекта в систему высшего и среднего профессионального образования.

С докладом также выступил член молодежного правительства Самарской области по направлению "энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство" Максим Гаврилов. Он рассказал о планах по благоустройству территории, прилегающей к молодежному центру.

"Ведем активную работу по разработке проекта благоустройства прилегающей территории к молодежному центру. В рамках данного проекта предусматривается устройство входных групп, арт-объектов, площадок для выступлений, зоны отдыха, теннисных столов, воркаута, парковки и освещения", — сообщил Максим Гаврилов.

Он добавил, что реализовать проект планируется в рамках участия в государственной программе Самарской области "Народный бюджет" в 2027 году.

В завершение встречи губернатор поблагодарил участников за инициативность и отметил, что их предложения содержательно дополняют работу региональной власти.

"Те идеи, которые вы предлагаете, предложения, они по-настоящему дополняют нашу работу. Тем более у вас у всех уже есть и профессиональный опыт, уже не только в учебе, но и в своей непосредственно деятельности", — сказал Вячеслав Федорищев и пожелал всем участникам успехов в работе.

Также глава региона поручил Герою РФ Денису Портнягину взять шефство над Самарским Союзом Молодежи в целях усиления работы по патриотическому направлению.

Молодежные объединения Самарской области являются важной площадкой для разработки новых инициатив, вовлечения молодых специалистов в решение актуальных задач региона и формирования кадрового резерва.

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