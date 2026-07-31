В центре "Жигули" пройдет казачья профильная смена

В конце июля — начале август на территории Самарской области пройдет вторая областная казачья профильная смена. Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением министерства образования Самарской области и пройдет в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей — детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре "Жигули". Участниками смены станут 150 казачат из разных муниципальных образований региона.
В мероприятии примут участие воспитанники Самарского казачьего кадетского корпуса, Тольяттинских, Сызранских, Клявлинских, Кинель-Черкасских и других казачьих классов. Значительная часть ребят приедет в центр "Жигули" уже второй год подряд.
Оргкомитетом подготовлена насыщенная программа, сочетающая военно-прикладные дисциплины, историческое просвещение и духовно-нравственное воспитание. В расписании — занятия по тактической и строевой подготовке, фланкировке казачьей шашкой, стрельбе, метанию ножей, инженерному делу, сборке и разборке автоматов, а также обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. Помимо практической подготовки, участников ждут православные мероприятия, исторические лекции и спортивные состязания.
Ключевыми событиями смены станут выступление областного государственного ансамбля "Волжские казаки" под руководством заслуженного артиста России Евгения Бухалова, мастер-классы и посещение тематической мобильной выставки Дома дружбы народов.
Организатором мероприятия выступает министерство образования Самарской области при поддержке Самарского окружного казачьего общества. Информационное и организационное содействие оказывает министерство внутренней политики Самарской области, Казачий центр Самарской области и Дом дружбы народов. К работе с детьми привлечены опытные инструкторы-вожатые.
Смена призвана укрепить преемственность казачьих традиций, способствовать патриотическому воспитанию молодежи и развитию прикладных навыков, значимых для формирования гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.