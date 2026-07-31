В Самаре лидирует спрос на бизнес сферы развлечений и услуг

Во втором квартале 2026 года в Самаре аналитики Авито зафиксировали растущий спрос на бизнес в сфере развлечений и услуг — он увеличился в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом снизился спрос на бизнесы в сфере туризма (-3%) и аренды (-4%).
По объему спроса лидируют предприятия в сфере услуг — на них приходится 19%. На втором месте — бизнесы в сфере общепита с долей 15%. На пункты выдачи заказов пришлось 14%. На четвертом месте — сфера торговли с долей 12%, топ-5 замыкает бизнес в сфере авто с 10%.
По росту предложений лидируют бизнесы в сфере развлечений — их стали выставлять на продажу чаще на 38%, чем годом ранее. Кроме того, также на 38% выросло количество предложений о продаже предприятий в сфере услуг. При этом реже выставлять на продажу стали бизнесы в сфере общепита (-10%) и туризма (-10%).
По объему предложения на первом месте — бизнесы в сфере торговли с долей 21%. Далее следуют предприятия в сфере услуг — на них пришлось 15%. Топ-3 замыкают пункты выдачи заказов с долей 13%. На бизнесы в сфере общепита пришлось 13%, на предприятия в сфере красоты и здоровья — 10%.
"Сегодня предприниматели все чаще ищут не просто идею для бизнеса, а готовое решение, которое позволяет быстрее начать работу и снизить риски на старте. Мы видим устойчивый рост интереса к сервисным направлениям: во втором квартале спрос на такой бизнес в России увеличился на 20% год к году. Среди франшиз наиболее заметную динамику показал арендный бизнес, спрос на который вырос на 50%. Авито помогает предпринимателям находить такие возможности, а аналитика платформы позволяет отслеживать изменения спроса и предложения практически в режиме реального времени", — комментирует Александр Мирской, директор бизнес-направления Авито Бизнес 360.
Среди франшиз во II квартале 2026 года сильнее всего год к году спрос вырос на арендный бизнес (+79%) и предприятия в сфере красоты и здоровья (+16%). Наиболее востребованы франшизы в сфере торговли — на них приходится самая высокая доля спроса (31%). Далее следуют франшизы в сферах аренды (20%), услуг (11%), красоты и здоровья (10%) и авто (7%).
По приросту предложений лидируют сферы аренды (+83%) и производства (+45%). Наибольшая доля предложений приходится на франшизы в сфере услуг (30%). Также в топ-5 — сферы торговли (26%), общепита (15%), аренды (8%) и развлечений (7%).
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.