В Самаре лидирует спрос на бизнес сферы развлечений и услуг

Во втором квартале 2026 года в Самаре аналитики Авито зафиксировали растущий спрос на бизнес в сфере развлечений и услуг — он увеличился в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом снизился спрос на бизнесы в сфере туризма (-3%) и аренды (-4%).

По объему спроса лидируют предприятия в сфере услуг — на них приходится 19%. На втором месте — бизнесы в сфере общепита с долей 15%. На пункты выдачи заказов пришлось 14%. На четвертом месте — сфера торговли с долей 12%, топ-5 замыкает бизнес в сфере авто с 10%.

По росту предложений лидируют бизнесы в сфере развлечений — их стали выставлять на продажу чаще на 38%, чем годом ранее. Кроме того, также на 38% выросло количество предложений о продаже предприятий в сфере услуг. При этом реже выставлять на продажу стали бизнесы в сфере общепита (-10%) и туризма (-10%).

По объему предложения на первом месте — бизнесы в сфере торговли с долей 21%. Далее следуют предприятия в сфере услуг — на них пришлось 15%. Топ-3 замыкают пункты выдачи заказов с долей 13%. На бизнесы в сфере общепита пришлось 13%, на предприятия в сфере красоты и здоровья — 10%.

"Сегодня предприниматели все чаще ищут не просто идею для бизнеса, а готовое решение, которое позволяет быстрее начать работу и снизить риски на старте. Мы видим устойчивый рост интереса к сервисным направлениям: во втором квартале спрос на такой бизнес в России увеличился на 20% год к году. Среди франшиз наиболее заметную динамику показал арендный бизнес, спрос на который вырос на 50%. Авито помогает предпринимателям находить такие возможности, а аналитика платформы позволяет отслеживать изменения спроса и предложения практически в режиме реального времени", — комментирует Александр Мирской, директор бизнес-направления Авито Бизнес 360.

Среди франшиз во II квартале 2026 года сильнее всего год к году спрос вырос на арендный бизнес (+79%) и предприятия в сфере красоты и здоровья (+16%). Наиболее востребованы франшизы в сфере торговли — на них приходится самая высокая доля спроса (31%). Далее следуют франшизы в сферах аренды (20%), услуг (11%), красоты и здоровья (10%) и авто (7%).

По приросту предложений лидируют сферы аренды (+83%) и производства (+45%). Наибольшая доля предложений приходится на франшизы в сфере услуг (30%). Также в топ-5 — сферы торговли (26%), общепита (15%), аренды (8%) и развлечений (7%).