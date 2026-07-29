На трассе "Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки" началось устройство верхнего слоя асфальта

В Сергиевском и Кошкинском районах Самарской области начались работы по устройству финишного слоя асфальтобетонной смеси на автодороге "Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки". Дорога протяжённостью 51,7 км включена в план ремонта 2026–2027 годов по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Трасса играет ключевую роль в обеспечении транспортной доступности, безопасности, экономического развития и качества жизни населения Кошкинского и Сергиевского районов. Также дорога входит в маршрут движения в направлении Самарская область — Татарстан через город Нурлат.
Срок завершения капитального ремонта всего объекта — 1 июля 2027 года. При этом уже к июлю 2026 года подрядная организация полностью завершила работы по устройству выравнивающего слоя дорожной одежды на всём протяжении участка дороги.
Финальный, верхний, слой дороги будет состоять из современной щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем: с начала недели дорожники уже уложили 6 км нового асфальта. В случае благоприятных погодных условий дорожники надеются завершить устройство верхнего слоя уже в этом дорожном сезоне. Это позволит обеспечить безопасное дорожное движение на участке в зимний период.
Капитальный ремонт дороги также предусматривает ремонт шести искусственных сооружений. В нормативное состояние уже приводят мосты через реки Быковку, Кондурчу, Старицу, Иржу в Кошкинском районе, а также через Липовку и Королевку в Сергиевском районе. Суммарная протяженность всех мостов составляет 286,6 погонных метра. Общая готовность искусственных сооружений в настоящее время составляет 20%.
Проект капремонта также предусматривает дополнительные меры для обеспечения безопасности дорожного движения — устройство пешеходных переходов с искусственными неровностями и светодиодными светофорами Т.7, установку остановочных павильонов, новых дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?