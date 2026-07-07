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Дорожное строительство Транспорт и связь

Сразу на двух участках Московского шоссе укладывают асфальт

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на Московском шоссе специалисты уложили уже 25 тыс. кв. м нового покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-16, сообщает региональное минтранспорта. 

На данный момент выполнено: 9 тыс. кв. м - от ул. Мичурина до ул. Луначарского и 16 тыс. кв. м - от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной.

Параллельно подрядчик продолжает фрезерование старого покрытия. Все работы осуществляются в ночное время, с 21:00 до 7:00, без полного перекрытия движения.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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