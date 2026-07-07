Сразу на двух участках Московского шоссе укладывают асфальт

В Самаре на Московском шоссе специалисты уложили уже 25 тыс. кв. м нового покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-16, сообщает региональное минтранспорта.

На данный момент выполнено: 9 тыс. кв. м - от ул. Мичурина до ул. Луначарского и 16 тыс. кв. м - от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной.

Параллельно подрядчик продолжает фрезерование старого покрытия. Все работы осуществляются в ночное время, с 21:00 до 7:00, без полного перекрытия движения.