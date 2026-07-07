Сразу на двух участках Московского шоссе укладывают асфальт

В Самаре на Московском шоссе специалисты уложили уже 25 тыс. кв. м нового покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-16, сообщает региональное минтранспорта.
На данный момент выполнено: 9 тыс. кв. м - от ул. Мичурина до ул. Луначарского и 16 тыс. кв. м - от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной.
Параллельно подрядчик продолжает фрезерование старого покрытия. Все работы осуществляются в ночное время, с 21:00 до 7:00, без полного перекрытия движения.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?