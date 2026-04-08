В Самаре проведут реконструкцию Ракитовского шоссе

Мэрия Самары скорректировала программу развития дорог до 2030 года. Одним из пунктов значится реконструкция Ракитовского шоссе.
Согласно документу, модернизировать планируется участок от Московского шоссе
до улицы Магистральной протяженностью 4,1 км. Однако параметры реконструкции не обозначены.
Работы запланированы на 2029-2030 годы. Финансирование предусмотрели в объеме 1,05 млрд рублей. Причем большую часть средств власти рассчитывают привлечь из вышестоящих бюджетов.
Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал реконструкцию Ракитовского шоссе. Также на 2027-2028 годы запланирован капремонт расположенного там путепровода.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?