Ракитовское шоссе планируют капитально отремонтировать в 2027 году

В Самаре планируют капитально отремонтировать Ракитовское шоссе. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.
Жительница Самары спросила губернатора о благоустройстве Ракитовского шоссе. Дело в том, что на шоссе не хватает пешеходных переходов, нет тротуаров, а водители регулярно превышают скорость.
Вячеслав Федорищев ответил, что Ракитовское шоссе давно находится в зоне внимания правительства. При этом сейчас в планах полная реконструкция. А кроме того, требует ремонта и мост через железную дорогу.
"Мы здесь пошли комплексным подходом. В 2026 году сделаем проектно-сметную документацию на все шоссе и мост. Причем по одному из объектов проектная документация старая, ее нужно обновлять. И в 2027 году начнем работы", - уточнил глава региона. При этом губернатор уточнил, что если успеть сделать правильную проектно-сметную документацию, то начать можно уже в этом году.
Кроме того, Вячеслав Федорищев отметил, что уже в 2026 г. на Ракитовском шоссе установят камеры, которые будут контролировать скорость автомобилей.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит