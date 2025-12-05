Ракитовское шоссе планируют капитально отремонтировать в 2027 году

В Самаре планируют капитально отремонтировать Ракитовское шоссе. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.

Жительница Самары спросила губернатора о благоустройстве Ракитовского шоссе. Дело в том, что на шоссе не хватает пешеходных переходов, нет тротуаров, а водители регулярно превышают скорость.

Вячеслав Федорищев ответил, что Ракитовское шоссе давно находится в зоне внимания правительства. При этом сейчас в планах полная реконструкция. А кроме того, требует ремонта и мост через железную дорогу.

"Мы здесь пошли комплексным подходом. В 2026 году сделаем проектно-сметную документацию на все шоссе и мост. Причем по одному из объектов проектная документация старая, ее нужно обновлять. И в 2027 году начнем работы", - уточнил глава региона. При этом губернатор уточнил, что если успеть сделать правильную проектно-сметную документацию, то начать можно уже в этом году.

Кроме того, Вячеслав Федорищев отметил, что уже в 2026 г. на Ракитовском шоссе установят камеры, которые будут контролировать скорость автомобилей.