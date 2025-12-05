Представители Самарской области стали победителями и призерами чемпионата "Профессионалы"

В четверг, 4 декабря, в Санкт-Петербурге завершился финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по 27 компетенциям блока "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии". Организатор — Минпросвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

В финале соревновались 287 конкурсантов, прошедших отборочные испытания. Победителями в основном и юниорском зачетах стали 30 финалистов, призерами — 60. Награды также получили участники, продемонстрировавшие лучшие результаты в международном, индустриальном и командном зачетах. В числе победителей и призеров — четыре представителя Самарской области.

Развитию среднего профессионального образования в Самарской области уделяется особое внимание. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

Золотыми медалями в основном, индустриальном и международном зачетах Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" награждены:

— Егор Сторожилов (Самарский колледж сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е. В. Золотухина), компетенция "Кузовной ремонт". Эксперт-наставник и тренер — Александр Вишняков.

— Владислав Митякин (Поволжский государственный колледж), компетенция "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". Эксперт-наставник и тренер — Елена Фоменкова. Кроме того, Владислав стал серебряным призером в командном зачете.

Также медали в составе команд получили:

— Маргарита Молохова (МБУ "Школа № 10" г. Тольятти/ИНСТИТУТ НАПРАВО.РУ) — золотая медаль в компетенции "Туризм". Эксперт-наставник и тренер — Светлана Щура.

— Ольга Шерина (Поволжский государственный колледж) — бронзовая медаль в компетенции "Администрирование отеля". Эксперт-наставник и тренер — Надежда Роспшер.

Приветствие победителям и призерам финала чемпионата направил президент РФ Владимир Путин. Его зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России также отметил, что распределенный финал чемпионата "Профессионалы", проходивший в трех городах по компетенциям разных блоков, объединил 36,5 тыс. человек — конкурсантов, экспертов, гостей. В соревнованиях по 64 компетенциям и деловой программе приняли участие представители 41 страны. Более 180 компаний-партнеров помогали составлять задания, оснащать площадки и оценивать работу финалистов.

"В этом году мы отмечаем 85 лет со дня основания системы среднего профессионального образования. За ней наше будущее — прорывные технологии, передовые специальности, благодаря которым экономика России развивается. Хочу выразить огромные слова благодарности наставникам, мастерам производственного обучения. Дорогие ребята, вы выбрали востребованные профессии, и вы все уже победители. Отдельно приветствую международных участников. Финал чемпионата в Санкт-Петербурге объединил представителей 30 стран", — сказал Сергей Кравцов.

На торжественной церемонии в Санкт-Петербурге также чествовали победителей и призеров финала чемпионата "Профессионалы" по компетенциям блоков "Креативные индустрии и ИТ", состоявшегося в мае в Нижнем Новгороде, финала чемпионата "Профессионалы" по компетенциям блока "Промышленность", прошедшего в августе в Калуге, и Чемпионата высоких технологий, завершившегося в сентябре в Великом Новгороде.

"По итогам трех финалов чемпионата "Профессионалы" представители Самарской области получили семь индивидуальных, 12 командных, четыре международных медали, а также две медали в индустриальном зачете. Это значимое достижение, демонстрирующее высокий уровень знаний и навыков наших участников. Гордимся победителями и благодарим педагогов и наставников за неоценимый вклад в подготовку молодых профессионалов и веру в их успех", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

В финале чемпионата "Профессионалы" принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет (категория "Юниоры"), а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии в размере от 100 до 300 тыс. руб. — в зависимости от занятого места.

В 2025 г. финал чемпионата "Профессионалы" проходил в трех городах: в Нижнем Новгороде по компетенциям блоков "Креативные индустрии и ИТ", в Калуге по компетенциям блока "Промышленность", в Санкт-Петербурге по компетенциям блоков "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии".