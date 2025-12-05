Редкие вещицы и новые авто: на Авито стартовала новогодняя распродажа

Черная Пятница прошла, но скидки остались — Авито запускает еще одну "Хватамбу". Новогодняя распродажа пройдет с 1 по 23 декабря, для тех, кто не успел поймать ноябрьские скидки. В акции принимают участие 10 млн товаров из всех категорий без ограничений — от одежды и аксессуаров до техники и новых автомобилей. Акцент сделан на новогоднюю тематику, а скидки достигают 80%.

"Мы решили продлить покупателям возможность приобрести все необходимое по скидкам, запустив новогоднюю "Хватамбу". Авито — площадка, на которой продаются уникальные товары. Именно здесь можно найти самые необычные подарки, которые удивят даже тех, у кого "уже все есть". Поэтому мы решили сделать так, чтобы в этом году купить презенты по выгодным ценам успели все", — отмечает Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений "Распродаж", промо и мотивационных программ на Авито.

Среди множества выгодных предложений на платформе пользователи могут найти также новые автомобили LADA. В рамках совместной акции автопроизводителя и Авито Авто покупатели, позвонившие дилеру из объявления на платформе, получат дополнительную скидку. Предложение распространяется на ключевые модели бренда, от самой доступной LADA Granta до флагманской LADA Aura, а также на коммерческие автомобили. Для каждой модели подготовлен свой набор выгод: например, покупатели LADA Vesta с автоматической трансмиссией получат скидку 20 тыс. рублей и пакет аксессуаров, а для статусной LADA Aura бренд подготовил скидку в 50 тыс. рублей и сигнализацию с автозапуском в подарок.

На ноябрьской "Хватамбе" россияне приобрели товары на сумму 11,4 млрд рублей, сэкономив в общей сложности 1,2 млрд рублей за счет скидок до 90%. В среднем ежедневно пользователи сервиса совершали около 63 500 покупок. Средний чек по итогам распродажи составил 7 тыс. рублей. Чаще всего на распродаже покупали одежду, обувь и аксессуары — на эту категорию пришлось 37% продаж. На втором месте — запчасти с долей 15%, на третьем — товары для хобби. На них пришлось 8% от всех продаж на платформе. Также в пятерку самых популярных категорий вошли мебель с долей 6%, а также аудио- и видеотехника — на нее пришлось 5% продаж.

"Хватамба" — это федеральная распродажа товаров от профессиональных и частных продавцов, которая проходит с 2024 года. Принимать добровольное участие в ней могут продавцы с высоким рейтингом, которые размещают товары в одной из или нескольких категориях из списка: "Одежда, обувь и аксессуары", "Электроника", "Запчасти", "Для дома и дачи". За честностью скидок следит специальный алгоритм. Он создан специалистами платформы и позволяет покупателям убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с "накрученными" ценниками не попадет в акцию.