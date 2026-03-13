Каждое пятое ДТП в РФ происходит с участием такси и каршеринга — исследование ВСК

LADA вновь возглавила антирейтинг самых аварийных автомобилей в стране, а практически каждое пятое ДТП в прошлом году произошло с участием корпоративных автомобилей (вкл. такси и каршеринг) — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК.
По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 наиболее аварийных авто по ОСАГО по итогам прошлого года вошли:
- LADA — 12% ДТП
- Toyota — 11%
- Kia — 7%
- Hyundai — 7%
- Nissan — 5%
На популярные китайские бренды приходится порядка 5,5% ДТП (при доле в 6% от всего российского автопарка по оценкам АВТОСТАТ). В лидерах — Chery (1,6% от общего числа ДТП и 29% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,4% и 25% соответственно) и Geely (1,2% и 21% соответственно).
В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры — Москва (9%) и Краснодар (7%), а также Московская область (6%), Новосибирская область (3,6%), Ростовская область (2,8%) и Башкортостан (2,8%). Выбыли из топа автовладельцы из Татарстана (2,1%), Санкт-Петербурга (2,3%) и Челябинской области (2,7%).
Примерно 20% ДТП происходит с участием корпоративных автомобилей (вкл. такси и каршеринг). Годом ранее этот показатель составлял 18%. Среди водителей-физлиц в лидерах по аварийности по-прежнему мужчины (80% ДТП).
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая