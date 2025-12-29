Страховой Дом ВСК рассказал об изменениях, которые ожидают автовладельцев в 2026 году

С 2026 года автовладельцев в России ожидает ряд законодательных изменений, которые окажут влияние на ситуацию в сфере моторного страхования. Эксперты Страхового Дома ВСК выделили несколько ключевых тенденций, связанных с новыми правилами.

Одним из наиболее значимых нововведений станет повышение утилизационного сбора. Льготная ставка в 3 400 рублей сохранится, если физическое лицо ввозит автомобиль мощностью до 160 лошадиных сил. Если же этот показатель превышен, то автовладелец будет платить коммерческий утильсбор. Базовая ставка отличается от типа транспорта, например, для легковых авто она составит 20 тысяч рублей, для грузовиков — 150 тысяч рублей, а для спецтехники — 172,5 тысяч рублей. Далее для расчета ставки утильсбора применяются дополнительные коэффициенты. Для примера, при покупке нового автомобиля мощностью 160-190 л. с. в 2026 году утильсбор вырастет с 750 до 900 тыс. рублей. Для аналогичной модели с пробегом утильсбор увеличится с 1 244 тыс. до 1 492 тыс. рублей.

Помимо повышения стоимости авто в 2026 году могут заметно подорожать автосервисные услуги. По разным оценкам, стоимость ремонта автомобиля вырастет почти на четверть на фоне увеличения налоговой нагрузки на бизнес, цен на запчасти и т. д. Тенденция может привести к росту сегмента каско — стоимость полиса в 2026 году будет повышаться менее динамичными темпами (не более 10-20%), при этом страховка позволит в долгосрочной перспективе обезопасить автовладельца от более крупных расходов.

С 9 декабря 2025 года ЦБ расширил тарифный коридор базового тарифа ОСАГО — на 15% в обе стороны и обновил значения территориальных коэффициентов. Цель нововведений — сделать расчет стоимости полиса более гибким, персонализированным и конкурентоспособным. Однако, в связи с текущим уровнем инфляции и будущих изменениях, в 2026 году стоимость ОСАГО может увеличиться, но незначительно — на 5-8% по оценкам РСА. При этом пропорционально увеличится объем выплат — на фоне роста стоимости корзины запчастей.

Кроме того, в 2026 году ужесточится контроль за наличием у автовладельца ОСАГО. Система автоматической фиксации нарушений в 2026 году начнет выявлять водителей, управляющих автомобилем без действующего полиса. При этом автовладелец будет получать не более одного штрафа в сутки — соответствующая поправка была внесена Госдумой и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

"Совокупность грядущих изменений — это серьезный сигнал для всех автовладельцев. Уже сегодня стоит более внимательно подходить к выбору страховых продуктов и условиям их действия. Рост стоимости автомобилей и ремонтов делает наличие надежной страховой защиты не просто формальностью, а важной финансовой гарантией", — подчеркнула Елена Набатчикова, заместитель генерального директора по розничному страхованию Страхового Дома ВСК.