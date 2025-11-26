16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ укрепляет сотрудничество с гарантийными фондами страны Нужна лишь пара кликов: клиенты Почта Банка могут перейти в ВТБ за минуту ВСК поддержала этические принципы и стандарты оценки эффективности ИИ в финансах НОВИКОМ выдал первые карты "Мир" кубинским студентам Нейросеть подозревает рак у 76% пользователей, обратившихся за консультацией к ИИ

Финансы Экономика и бизнес

ВСК поддержала этические принципы и стандарты оценки эффективности ИИ в финансах

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК подписал меморандум о намерении содействовать применению Кодекса этики искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и о поддержке единой методологии оценки финансового эффекта от внедрения ИИ-проектов. Документ был подписан в рамках международной конференции AI Journey 2025.

Подписание меморандума инициировано Альянсом в сфере ИИ и Ассоциацией ФинТех и направлено на формирование в финансовом секторе системных правил внедрения искусственного интеллекта. Это важный шаг к переходу от разрозненных пилотных проектов к зрелым, стандартизированным практикам использования технологии.

"ВСК активно внедряет ИИ в различные процессы — от скоринга до клиентского сервиса. Однако до сих пор не существовало единого подхода к расчету экономического эффекта таких проектов. Предлагаемая методология — инструмент, который поможет перевести разговор об эффективности ИИ с уровня гипотез на уровень измеримых бизнес-показателей. Поддержка этических принципов — основа для долгосрочного и ответственного развития технологий в интересах наших клиентов", — отметила Марина Ляшенко, вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК.

Методология оценки финансовой эффективности ИИ-проектов была представлена Альянсом в сфере ИИ и разработана участниками отраслевого клуба "ИИ в финансовой отрасли". Она призвана стать единым для рынка инструментом расчёта бизнес-результатов от внедрения ИИ. Методология учитывает эффекты от исследовательских проектов (R& D), устанавливает корректные принципы оценки и помогает избежать двойного учёта результатов на уровне компании.

В рамках развития этического направления планируется создание рабочей группы по этике ИИ на финансовом рынке при участии Банка России. Её задачей станет сбор и анализ практических кейсов, связанных с ответственным использованием искусственного интеллекта в финансовой отрасли.

"Бизнес готов масштабировать ИИ, но ему нужна единая логика — прозрачные методы расчёта эффекта, стандартизированные форматы кейсов и доверие к данным. Ассоциация ФинТех объединила усилия участников финансовой отрасли и технических лидеров для обмена опытом, выявления лучших практик и пилотирования решений в области ИИ. Инициативы Отраслевого клуба, созданного при участии АФТ и Альянса в сфере ИИ, помогают формировать зрелый рынок, где решения сравнимы, эффекты измеримы, а риски управляемы", — отметил Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30