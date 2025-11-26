ВСК поддержала этические принципы и стандарты оценки эффективности ИИ в финансах

Страховой Дом ВСК подписал меморандум о намерении содействовать применению Кодекса этики искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и о поддержке единой методологии оценки финансового эффекта от внедрения ИИ-проектов. Документ был подписан в рамках международной конференции AI Journey 2025.

Подписание меморандума инициировано Альянсом в сфере ИИ и Ассоциацией ФинТех и направлено на формирование в финансовом секторе системных правил внедрения искусственного интеллекта. Это важный шаг к переходу от разрозненных пилотных проектов к зрелым, стандартизированным практикам использования технологии.

"ВСК активно внедряет ИИ в различные процессы — от скоринга до клиентского сервиса. Однако до сих пор не существовало единого подхода к расчету экономического эффекта таких проектов. Предлагаемая методология — инструмент, который поможет перевести разговор об эффективности ИИ с уровня гипотез на уровень измеримых бизнес-показателей. Поддержка этических принципов — основа для долгосрочного и ответственного развития технологий в интересах наших клиентов", — отметила Марина Ляшенко, вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК.

Методология оценки финансовой эффективности ИИ-проектов была представлена Альянсом в сфере ИИ и разработана участниками отраслевого клуба "ИИ в финансовой отрасли". Она призвана стать единым для рынка инструментом расчёта бизнес-результатов от внедрения ИИ. Методология учитывает эффекты от исследовательских проектов (R& D), устанавливает корректные принципы оценки и помогает избежать двойного учёта результатов на уровне компании.

В рамках развития этического направления планируется создание рабочей группы по этике ИИ на финансовом рынке при участии Банка России. Её задачей станет сбор и анализ практических кейсов, связанных с ответственным использованием искусственного интеллекта в финансовой отрасли.

"Бизнес готов масштабировать ИИ, но ему нужна единая логика — прозрачные методы расчёта эффекта, стандартизированные форматы кейсов и доверие к данным. Ассоциация ФинТех объединила усилия участников финансовой отрасли и технических лидеров для обмена опытом, выявления лучших практик и пилотирования решений в области ИИ. Инициативы Отраслевого клуба, созданного при участии АФТ и Альянса в сфере ИИ, помогают формировать зрелый рынок, где решения сравнимы, эффекты измеримы, а риски управляемы", — отметил Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех.