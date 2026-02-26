16+
Финансы Экономика и бизнес

CARCADE поддержала ключевые дилерские и отраслевые мероприятия в регионах России

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) представила выгодные лизинговые решения для корпоративных клиентов, а также рассказала о возможностях финансирования автотранспорта и сельскохозяйственной техники с максимальной выгодой до 1 млн рублей.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

24 января CARCADE поддержала официальное открытие нового дилерского центра EXEED в Ростове-на-Дону. Мероприятие собрало действующих клиентов бренда, предпринимателей и корпоративных заказчиков.

В рамках события гости получили сертификаты на специальные условия покупки и обслуживания автомобилей, приняли участие в нетворкинге, розыгрышах оригинальных аксессуаров EXEED и получили подарки от партнёров. Менеджеры CARCADE презентовали лизинговые решения, включая специальные программы с выгодой до 982 000 рублей, что вызвало высокий интерес со стороны бизнес-аудитории.

7 февраля в Томске состоялось открытие дилерского центра HAVAL Pro. Для гостей была подготовлена насыщенная программа: презентация модельного ряда, тест-драйвы автомобилей HAVAL, специальные условия на покупку, а также фуршет и подарки. Для клиентов CARCADE максимальная выгода при оформлении автомобилей HAVAL в лизинг достигает 254 950 рублей.

13 февраля в Кургане CARCADE приняла участие в мероприятии "Агротехнический форум в Зауралье: посевная-2026". Форум традиционно является одной из ключевых площадок для делового общения представителей АПК: аграриев, поставщиков техники и решений из разных регионов России. В рамках деловой программы эксперт компании рассказал о возможностях оформления сельскохозяйственной техники в лизинг на выгодных условиях, в том числе с использованием программ льготного финансирования. Особое внимание было уделено практическим выгодам для предпринимателей и представителей сельхозпредприятий.

21 февраля в Самаре CARCADE приняла участие в мероприятии совместно с дилером LiXiang АСАВТО. Формат события включал презентацию новых автомобилей для клиентов автосалона, фуршет и развлекательную программу с ведущим. Участники мероприятия смогли узнать о преимуществах приобретения премиальных автомобилей с использованием лизинговых решений CARCADE.

"Мы видим устойчивый рост интереса к лизингу со стороны представителей малого и среднего бизнеса. Участие в таких мероприятиях позволяет нам не только презентовать выгодные финансовые решения, но и напрямую общаться с клиентами и предлагать инструменты, которые помогают развивать бизнес и оптимизировать затраты. Особенно важно, что сегодня лизинг становится доступным и для автопарков, и для аграриев — в том числе благодаря программам льготного финансирования", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Новости раздела

