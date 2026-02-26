16+
Итоги года 2025

Как ДельтаЛизинг участвует в модернизации предприятий в Самарской области

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область по праву считается одним из индустриальных центров страны. Ключевой регион Поволжья с развитым машиностроением, металлообработкой, топливной и химической промышленностью в 2025 году подтвердил свою значимость для национальной экономики.

Фото: предоставлено компанией "ДельтаЛизинг"

Важный фактор развития — доступность финансовых инструментов поддержки бизнеса. Особого внимания заслуживает лизинг, он не только снижает финансовую нагрузку на предприятия, но и позволяет оперативно обновлять производственные мощности без значительных единовременных затрат.

Одним из ключевых игроков на рынке финансовой аренды является ДельтаЛизинг (входит в группу "Инсайт Лизинг"). Компания работает 26 лет, имеет 24 офиса и представлена более чем в 430 городах страны от Южно-Сахалинска до Калининграда.

Представительство компании в Самаре в минувшем году отметило свое 15-летие, реализовав в том же году несколько значимых проектов для Самарской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, помогая предприятиям наращивать производственный потенциал.

Пример такого проекта — запуск автоматизированного производства обивки для Lada Iskra компанией "Таврия" — одного из ключевых поставщиков текстильных изделий для российского автопрома. Общие инвестиции в развитие производства составили около 22 млн рублей. Из них 10 млн рублей в виде льготного займа по программе "Лизинговые проекты" предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), еще 11 млн рублей направил ДельтаЛизинг.

Совместно с партнерами компания проводит деловые встречи для представителей бизнес-сообществ. На одном из таких мероприятий участникам рассказали, как эффективно и с минимальными затратами внедрить требования системы по программе национальной маркировки "Честный знак".

"Клиенты ДельтаЛизинг приобретают целый спектр преимуществ, обеспечивающих успешное развитие бизнеса, — говорит директор представительства ДельтаЛизинг в Самаре Артем Мельников. — Эксперты компании детально разбираются в специфике производств, поэтому могут грамотно оценить потребности любого бизнеса и предложить оптимальные решения*, в том числе для внедрения передовых технологий, которые только выходят на рынок. Специалисты ДельтаЛизинг обеспечивают необходимую поддержку и консультационную помощь на всех этапах проекта, помогая эффективно решать возникающие задачи".

Компания имеет стабильный пул партнеров — проверенных поставщиков оборудования и техники. При этом эволюционируют сами предложения, но основа остается неизменной — деловые связи, построенные на взаимном доверии и многолетнем успешном сотрудничестве.

Узнать подробнее о программах лизинга можно на официальном сайте или в офисе компании.

Адрес представительства в Самаре:

пр. Карла Маркса, 201Б, БЦ "Башня", эт. 16

тел. +7 (846) 205 76 76

е-mail: samara@deltaleasing.ru

* Решение о выборе поставщика, предмете лизинга и условиях сделки принимается лизингополучателем самостоятельно.

Реклама. ООО "ДельтаЛизинг"

ERID: 2VSb5xihDmj

ИНН 2536247123

