Олег Михеенко: "Отечественная селекция вытесняет импортные сорта и гибриды"

Зерновой Соевый Союз ПФО меняет направления работы. С чем это связано? Что запомнилось в 2025 году? Какие тенденции ожидаются в 2026-м? На эти и другие вопросы в интервью "Итогам года" ответил председатель Агропромышленного межотраслевого союза Поволжья, Урала, Сибири (АгроПромСоюз) Олег Михеенко.

"Мы вышли за рамки зерна и сои"

- Олег Викторович, что значил этот год для Союза? Какие моменты можете выделить?

- Для отрасли год был непростым, но у Союза немалые достижения. Мы расширили географию агрополигонов, заложив в начале сезона опытные посевы в Самарской, Саратовской, Пензенской областях и Чувашии. В каждой локации испытывали разные сорта, средства защиты и питания растений.

Помогаем аграриям сориентироваться в большом количестве предложений крупных федеральных компаний, частных селекционеров, научно-исследовательских, селекционных институтов. На наших полигонах они знакомятся с сортами разных культур, обмениваются опытом, получают практические рекомендации о том, какую технику, системы защиты и удобрения применить, и выбирают наиболее продуктивные.

Для селекционеров агрополигон - возможность показать сорта и гибриды. Сбытовая система, как правило, хорошо выстроена у федеральных семенных компаний, перехвативших эту эстафету от западных. Государственные институты, имея прекрасных селекционеров, в большинстве своем не имеют таковой, или же она плохо развита.

Пять лет назад валовый сбор сои в ПФО был менее 230 тысяч тонн, в 2024-м - порядка 650 тысяч тонн, а 2025 год стал рекордным. И в этом есть наша существенная заслуга: работа демополигонов, обмен опытом, помощь начинающим соеводам. Так, в этом году в Чувашии, северном регионе, мы сделали проект "Соя с нуля" с выездом экспертов, агроконсультантов семенных и химических компаний к фермеру, который захотел освоить агротехнику работы с этой культурой. Каждый этап снимали на видео и выкладывали на своих ресурсах. Теперь любой сельхозпроизводитель может пересмотреть эти видеоматериалы и применить их на практике.

Мы провели Дни поля в Саратовской, Пензенской и Самарской областях. Знаковым событием стал День поля и сенажа ПФО, организованный Союзом в партнерстве с Институтом молока. Его посетили представители более 20 регионов, чтобы услышать знаковых экспертов, увидеть эффективные агротехнологии и инновации, актуальные для округа решения в растениеводстве и кормозаготовке, обменяться опытом. Большое количество положительных отзывов свидетельствует, что такие мероприятия жизненно необходимы для наших сельхозпроизводителей. Рад, что Министерство сельского хозяйства РФ и регионов, а также университеты помогают нам в организации.

Итоги агрополигонов показывают, что многие победители и лауреаты сезона в сортоиспытаниях - это отечественные сорта, которые показали свой потенциал. В их - сорта сои селекции "Эконива-Семена" и "Кансидс", гибриды подсолнечника селекции "ЗАВАГРО". Это значит, что поставленная президентом задача - привести через пять лет количество отечественных семян на уровень 75 процентов - будет выполнена. Большой пласт нашей работы - как раз продвижение российской селекции, импортозамещение сортов и гибридов. Союз входит в профильную рабочую группу при Минсельхозе Самарской области.

- С декабря ЗСС изменил свое название на "Агропромышленный межотраслевой союз Поволжья, Урала, Сибири". С чем это связано?

- Результаты нашей деятельности, запросы сельхозпроизводителей показали, что мы давно вышли за рамки зерна и сои. Сегодня в союзе - растениеводство и животноводство, переработка и логистика, техника, селекция, цифровые решения, экспорт и инвестиции. Мы говорим на одном языке со всеми участниками - от науки, поля, переработки до конечного продукта и экспорта. География стала шире ПФО. Поволжье, Урал, Сибирь и Казахстан - регионы с разными условиями, но общими вызовами и огромным потенциалом. Союз стал площадкой, где опыт и решения работают не точечно, а системно.

Межотраслевой формат - это сила. Когда аграрий, переработчик, наука и бизнес сидят за одним столом - появляются не отчеты, а работающие проекты. Именно такой диалог сегодня нужен отрасли. Новое название честно говорит о нашей миссии. Мы объединяем, защищаем интересы, запускаем инициативы, помогаем развиваться и расти агропромышленному комплексу в целом.

Мы смотрим вперед и приглашаем идти вместе. И уже в новом качестве АгроПромСоюз и СамГАУ заключили соглашение о научном сотрудничестве. Также в этом году плотно стали работать с Саратовским государственным университетом генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова. Симбиоз науки и практики значительно расширяет перспективы для отрасли.

Рекордный урожай

- Каковы показатели урожайности в 2025 году?

- Этот год стал рекордным по урожайности для всей страны. Не стал исключением и ПФО. К 1 ноября 2025 года было собрано 33 миллиона тонн зерна, что на 20 процентов больше предыдущего года. Доля Поволжья среди других федеральных округов составила 25 процентов - это первое место.

В частности, аграрии Саратовской области и Республики Татарстан собрали по 5 млн тонн зерна, Оренбургской области (четыре миллиона тонн), Пензенской, Самарской областей и Республики Башкортостан (по три миллиона тонн). Нижегородская область произвела два миллиона тонн.

Исторические рекорды поставлены по сбору зернобобовых, сои и рапса. Тому способствовали и погодные условия, и применение эффективных агротехнологий, и государственные субсидии.

- Какие проблемы в растениеводстве проявил минувший сезон? Как их можно преодолеть?

- Основные проблемы, которые тревожили аграриев Поволжья, - снижение закупочных цен на зерно. На фоне подорожания техники, средств защиты и питания, кадрового голода, сохранения высокой кредитной ставки себестоимость производства сельхозпродукции выросла.

Прежде высокомаржинальная соя сдала свои позиции. Если три года назад ее можно было реализовать по цене до 60000 рублей за тонну, то в 2025-м цена упала вдвое. Рекордный урожай радует, однако на фоне запрета экспорта сои из большинства регионов цена, предлагаемая переработчиками, оказалась ниже ожидаемой аграриями. Экспортные ограничения и существующая мировая конъюнктура не позволяют разогнаться ценам на внутреннем рынке.

Сейчас самой высокомаржинальной культурой большинство поволжских аграриев называют подсолнечник. Но эта культура имеет достаточно жесткие ограничения в севообороте.

Государство понимает, как важно поддерживать такую стратегически важную отрасль, как сельское хозяйство. В ноябре правительство РФ утвердило новые механизмы на 2026 год, включая компенсацию до 50 процентов затрат на научно-технические проекты и возможность повышения региональных коэффициентов для растениеводов.

- Удалось ли снять напряжение при работе аграриев с государственными информационными системами?

- Это по-прежнему вызывает сложности. Появилось большое количество "специалистов", которые за деньги обещают помочь аграриям с ФГИСами, а по факту только добавляют неразберихи. Мы приглашаем на наши обучающие семинары экспертов из Минсельхоза, прикладываем усилия, чтобы популяризировать цифровые продукты среди сельхозпроизводителей и донести до них информацию о том, как это работает. Передаем разработчикам программ запросы аграриев, указываем на недостатки, чтобы упростить новые системы.

В поисках роста рентабельности

- Каков прогноз на сезон-2026? Какие тенденции наблюдаете?

- Мы наблюдаем рост вертикально интегрированных холдингов, объединяющих животноводство, птицеводство, экспорт и переработку сельхозпродукции.

Нужно добиваться урожаев высококачественной продукции с минимальной себестоимостью и тщательно работать над технологией - это другая тенденция. Нужно производить максимально ликвидную продукцию: только такая востребована на фоне большого количества предложений. Если это соя - то с протеином от 38 процентов, если пшеница - то первого, второго, третьего классов. И конечно, добиваться высоких показателей урожайности с гектара.

Продажи семян отечественной селекции продолжат расти, а квота на ввоз из недружественных стран снизилась. Субсидирование помогает увеличить на полях и в семяподготовке количество техники российского производства.

- Что союз запланировал на 2026 год?

- Мы делаем Дни поля и кормовых культур, Дни садоводства, ягодоводства, питомниководства и Дни мелиорации в Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Тюменской областях с участием сельхозпроизводителей и крупных агрохолдингов. Мероприятия будут проводиться при поддержке региональных отраслевых министерств, агроуниверситетов и сельхозтехникумов, селекционных НИИ, машиностроителей, а также в партнерстве с производителями в отрасли молочного, мясного животноводства, птицеводства, переработчиками и экспортерами. В Саратовском регионе при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ состоится День мелиорации всероссийского масштаба.

Одно из первых мероприятий состоится уже в январе - это Масличный Форум в Саратове. Он пройдет 29-30 января на базе Вавиловского университета и поднимет важнейшие вопросы селекции, кадрового потенциала, переработки и реализации.