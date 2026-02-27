Открыта регистрация на лыжные гонки на призы спортивной школы "Чайка"

Началась регистрация на лыжные гонки на призы спортивной школы "Чайка". Соревнования пройдут 6 марта в честь 50-летия "Чайки", сообщает минспорта Самарской области.
К участию приглашаются спортсмены и любители лыжного спорта от 6 лет и старше.
Предварительные заявки принимаются до 3 марта (включительно) на почту: zayavki.chaika@mail.ru
Оригиналы заявочной документации необходимо предоставить в комиссию по допуску в день мероприятия — 6 марта.
В программе спортивного праздника состоятся лыжные соревнования на дистанциях от 50 метров до 5 км, интерактивные площадки, концертная программа, полевая кухня и торжественный салют.
