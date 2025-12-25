В Самаре 1 января пройдет "Новогодний забег"

В четверг, 1 января, VolgaMan проведет традиционную новогоднюю пробежку в 26 км.
"Восемь лет 1 января мы бежим столько километров, сколько в последних двух цифрах года. 2026 год не исключение!", — написано в Телеграм-канале организаторов.
Старт в парке им. Гагарина: "Пять верст" стартуют в 9:30 (расстояние 5,4 км). Второй этап проходит в 10:45: от парка им. Гагарина до Струковского сада (примерно 8,5-9 км). Третий этап — "Забег обещаний" в Струковском саду и 2026 метров. Четвертый этап стартует в 12:20 по набережной до Ленинградской 29 (9,7 км).
В 14:00 на Полевом спуске пройдет "Новогодний заплыв".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.