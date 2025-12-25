16+
Массовый спорт

В Самаре 1 января пройдет "Новогодний забег"

25 ДЕКАБРЯ.
В четверг, 1 января, VolgaMan проведет традиционную новогоднюю пробежку в 26 км.

"Восемь лет 1 января мы бежим столько километров, сколько в последних двух цифрах года. 2026 год не исключение!", — написано в Телеграм-канале организаторов. 

Старт в парке им. Гагарина: "Пять верст" стартуют в 9:30 (расстояние 5,4 км). Второй этап проходит в 10:45: от парка им. Гагарина до Струковского сада (примерно 8,5-9 км). Третий этап — "Забег обещаний" в Струковском саду и 2026 метров. Четвертый этап стартует в 12:20 по набережной до Ленинградской 29 (9,7 км). 

В 14:00 на Полевом спуске пройдет "Новогодний заплыв". 

