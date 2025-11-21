"Забег обещаний" пройдет в Самаре в Струковском саду

В Самаре 1 января пройдет традиционный "Забег обещаний". Спортсмены пробегут символические 2026 метров в Струковском саду.

На стартовых номерах пустое поле, в котором каждый участник пишет свое пожелание на будущий год. Участие в забеге бесплатное, но всем участникам необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. Стартовые номера выдадут организаторы перед началом забега.

Старт - 1 января в 12:00.

Также каждый может организовать забег в своем населенном пункте. Для этого на сайте необходимо оставить заявку и организаторы - школа бега "I Love Running" - пришлют инструкцию, как провести забег и сделать жителей счастливыми.

На сайте также можно зарегистрироваться волонтером и помочь бегунам в праздничном забеге.

В 2026 г. "Забег обещаний" в Самаре пройдет в 11 раз.