"Забег обещаний" пройдет в Самаре в Струковском саду

В Самаре 1 января пройдет традиционный "Забег обещаний". Спортсмены пробегут символические 2026 метров в Струковском саду.
На стартовых номерах пустое поле, в котором каждый участник пишет свое пожелание на будущий год. Участие в забеге бесплатное, но всем участникам необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. Стартовые номера выдадут организаторы перед началом забега.
Старт - 1 января в 12:00.
Также каждый может организовать забег в своем населенном пункте. Для этого на сайте необходимо оставить заявку и организаторы - школа бега "I Love Running" - пришлют инструкцию, как провести забег и сделать жителей счастливыми.
На сайте также можно зарегистрироваться волонтером и помочь бегунам в праздничном забеге.
В 2026 г. "Забег обещаний" в Самаре пройдет в 11 раз.
Последние комментарии
